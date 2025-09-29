telecinco.es 29 SEP 2025 - 14:00h.

Oriana asegura que Fátima, la conquistadora de Marc Kitus le ha dicho que la amaba: “Me lo has dicho tú delante de la redactora”

La llegada de Fátima, la nueva conquistadora de Marc Kitus, el soltero inconquistable de ‘El loco amor’, el programa de Mediaset Infinty que puedes ver completo de lunes a viernes a las 14:00 horas, no ha dejado indiferente a nadie, ni a Oriana Marzoli.

Nada más llegar puso las cosas claras a sus rivales en la conquista de Marc Kitus y en su segundo programa ha conseguido que Claudia dejara de ser “una planta” y entrara con Marta en una ardua discusión en plató. Fátima, la nueva conquistadora de Marc, asegura ser una mujer de carácter y con una personalidad muy definida.

Durante su intervención en la polémica surgida por los comentarios de Claudia en redes sociales, ha comenzado a hablar en colombiano y al mismo tiempo que dejaba boquiabierto a Sebastián Gallego ("Me da la vida"), molestaba sobremanera a Oriana Marzoli, quién ha interrumpido la discusión para zanjar el asunto cuanto antes: “Estás intentando hacer mi personaje y me parece fenomenal, pero no lo hagas delante de mí”.

A la colaboradora de ‘El loco amor’, le parece fenomenal que Fátima sea una gran fan suya, pero no le gusta nada que la imite delante de ella. La conquistadora de Marc Kitus se ha puesto un poquito nerviosa, pero ha sido muy clara con Oriana Marzoli: “Nunca he sido fan tuya, pero siempre me han dicho que tenemos similitudes entre tú y yo, pero yo no he visto esos programas… Yo no soy así, no me fijo en nadie”.

Oriana no estaba dispuesta a dejarse convencer, le ha recordado que la redactora del programa escuchó su conversación y le ha restado importancia: “Si me amas, me amas, no pasa nada… Has crecido con nosotros y no pasa nada, yo crecí con Ana Obregón”. Eso sí, le ha dejado las cosas claras, y le ha hecho una petición que puedes ver al completo en el vídeo principal de esta noticia.

Así fue la llegada de Fátima a El Loco Amor

Fátima llegó al plató de El Loco Amor pisando fuerte. El hecho de tener delante a sus rivales no le intimidó y tuvo palabras para todas. En el vídeo que dejamos sobre estas líneas se puede ver cómo se mostró de crítica con Claudia y Marta.