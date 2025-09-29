Marc Kitus se lanza y protagoniza su primer beso de pasión en ‘El loco amor’

telecinco.es 29 SEP 2025 - 14:00h.

El inconquistable estalla ante un desafortunado comentario de Claudia tras ver su cita con Marta, su conquistadora en ‘El loco amor’

Marc Kitus, el soltero inconquistable de ‘El loco amor’, el programa que puedes ver completo de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, ha tenido una cita de secretos con Marta, la conquistadora con la que más acercamiento ha tenido y con la que llegó a saltarse las normas. Una cita que ha despertado todo tipo de sentimientos en plató, desde “celos” hasta “vergüenza”.

Tras toda la polémica surgida en los programas anteriores, los jóvenes estaban muy nerviosos al encontrarse de nuevo. Marta tenía claro qué secreto le quería confesar y le ha hablado de su libertad, en todos los sentidos “soy muy liberal”, algo que a muchas de sus parejas les había sorprendido.

Marc Kitus no ha encontrado ningún impedimento en el secreto de Marta, su conquistadora en ‘El loco amor’. El inconquistable ha aprovechado la cita de secretos para confesarle a Marta que para él era muy importante besar a la chica que le gusta para saber si la cosa podía ir a más y le ha lanzado la propuesta.

¿Cómo ha reaccionado Marta? ¿Se han llegado a besar? Descubre todos los secretos en el vídeo de la cita que tanto ha dado que hablar en el plató.

Marc Kitus estalla ante un desafortunado comentario de Claudia al ver su cita con Marta

A Marc le intrigaba la reacción que iban a tener Claudia y Fátima, sus conquistadoras, al ver su cita de secretos con Marta. El inconquistable estaba nervioso por conocer su reacción, pero al escuchar la opinión de Claudia, ha cambiado los nervios por el enfadado en este vídeo. Además, Marta cuenta cómo se ha sentido tras su cita más especial: “Yo sentí mariposas por todo el cuerpo”.