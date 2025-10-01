telecinco.es 01 OCT 2025 - 14:02h.

Nadia se rompe al pedirle a su inconquistable que sea sincera: “No quiero volver a sufrir por amor”

El programa 13 de ‘El loco amor’ que puedes ver completo como cada día de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, ha comenzado de una forma muy diferente. Alexandra, nuestra soltera inconquistable, está en crisis y Oriana Marzoli y Sebastián Gallego han intentado saber qué le estaba pasando y si realmente, le gusta alguno de sus conquistadores.

Tras vivirlo en primera persona, recibir el feedback de los seguidores del programa en redes sociales y hasta con el testimonio de los propios conquistadores, Oriana Marzoli y el presentador se han sentado fuera del set con Alexandra para saber qué le sucedía. La inconquistable no sabía muy bien cómo explicar qué está pasando por su cabeza, pero sí sabe que algo la impide dejarse llevar en ‘El loco amor’: “Cómoda estoy, pero no me estoy dejando fluir…”.

“Estoy un poco bloqueada, creo que estoy en un punto que no avanzo, he reflexionado en mi casa y creo que he tenido sentada a gente que no me gustaba…”, ha comenzado a explicar Alexandra al mismo tiempo que dejaba claro que ella no se fija en el físico de las personas “En la calle tengo un prototipo, pero me gusta abrir la mente. Dar la oportunidad y conocer a la persona porque no me fijo en el físico, pero aquí hay un tiempo limitado”.

Sebastián Gallego ha querido saber si le apetecía continuar y al saber que sí “voy a intentar fluir y poner de mi parte, pero si veo que no puedo lo dejó y me voy”, le ha propuesto volver al set para hablar uno a uno con sus conquistadores.

Nadia, entre lágrimas: “No quiero volver a sufrir por amor”

Nadia ha sido la primera conquistadora en sentarse junto a Alexandra y confesarle que no estaba preparada para volver a sufrir por amor. La conquistadora lo ha pasado muy mal en su última relación y con lágrimas en los ojos, le ha pedido a Alexandra que fuera sincera con ella porque prefería irse a su casa y no hacerse ilusiones para nada. Las solteras han tenido una sincera conversación que ha tocado el corazón de Oriana Marzoli, quién cómo puedes ver en el vídeo, ha llegado a emocionarse al escuchar sus sentimientos.

Otman se queda congelado con la decisión de Alexandra: “No me lo esperaba”

“La estamos notando un poco distante y nos ha faltado un poco de chispa, de cariño, sentimos que te cuesta arrancar…”, así ha empezado Otman ha pedirle a su inconquistable que necesitaba que fuera sincera con él y le dijera si realmente sentía interés o no por ellos. Ha sido sincero y le ha confesado que fuera igual hubiera desistido, pero que Alexandra le gustaba de verdad y que quería luchar hasta el final.

Ante la incómoda situación que estaban viviendo, Sebastián Gallego ha querido saber si se había sentido atraído por Otman en algún momento y Alexandra ha intentado esquivar la pregunta “le veía muy atento, me trajo el peluche…”, pero no era suficiente “¿Te ha gustado o atraído alguna vez y actualmente, te gusta?”, le ha repetido el presentador por tercera vez.

La inconquistable se ha armado de valor y le ha confesado a Otman que no le gustaba, una confesión ante la que Oriana no ha podido creer que el conquistador se quedara sentado en el sofá “Te ha dicho que no le gustas ni un uno por ciento y te vas a quedar ahí sentado”. ¿Cómo ha reaccionado Otman? ¿Por qué no ha sido sincera Alexandra? Una dura situación que puedes ver completa en el vídeo que está sobre estas líneas.

Alexandra, a Jorge: “Necesito otra cita para saber si tiras más a colega”

Jorge es consciente de que lleva muy poco tiempo en la conquista de Alexandra y de que tiene que pisar un poco el acelerador, aunque no es su estilo. De hecho, le ha pedido a su inconquistable un poco más de juego por su parte para que los dos comenzaran a sentir. Alexandra ha sido sincera con él y le ha dicho que es su prototipo de chico, pero que no sabe si quiere algo más con él o no “Necesito otra cita para saber si tiras más a colega o existe un feeling”.

En la cita de secretos que tuvieron, Alexandra estaba muy cómoda con Jorge, pero no sintió las ganas “de comerle la boca”, que Oriana Marzoli le dije que debería sentir cuando alguien le gustaba mucho. El conquistador le ha dicho que él necesitaba un poquito más de tiempo para cambiar su roll inicial de colega y le ha recordado que “Te he visto a ti y he venido a por ti, si no estuvieras tú, no habría venido”.

Ante la indecisión que sentían ambos, Sebastián Gallego les ha propuesto tener una cita de clarificación mientras recibían al inconquistable Marc Kitus en el set. Una cita que podremos ver en el próximo programa de 'El loco amor' en Mediaset Infinity.