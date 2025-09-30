telecinco.es 30 SEP 2025 - 14:32h.

Jorge adelanta posiciones y se pone a la altura de Otman en la conquista de Alexandra con una sola cita

Lo que sintió Alexandra al conocer a Jorge no podemos decir que fue un flechazo, pero sí, que fue algo muy fuerte que le hizo expulsar a Sergio y querer tener con él una cita llena de secretos. Una cita de la que los dos han salido muy, pero que muy contentos.

Al conocer a Jorge, Alexandra tuvo claro que era el chico otaku que necesitaba en su bando de conquistadores de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity. Algo que le dijo que era el momento de despedir a Sergio y conocer a un chico que realmente fuera de su rollo.

Su primera cita juntos ha sido una cita de secretos, una cita en un lugar muy otaku y en la que han descubierto el secreto de sus tatuajes más especiales. Además, Alexandra ha querido que Jorge conociera un secreto muy especial para ella. Los dos han salido de la cita con ganas de conocerse mucho mejor y con la sensación de que entre ellos hay una gran conexión “Ha sido genial”.

En el plató han tenido la sensación de que Jorge había superado a Otman con tan solo una cita y aunque, Alexandra ha tenido sus dudas, les ha asegurado que no porque Otman le gusta mucho y la lechuza que le regaló, mucho más.