telecinco.es 29 SEP 2025 - 14:14h.

Alexandra y Nadia se atreven a dejarse llevar al ritmo de la música y con los consejos de los bailarines

Alexandra, la soltera inconquistable de ‘El loco amor’, el programa de parejas que puedes disfrutar completo de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, se han enfrentado a su cita sensual más esperada y no ha querido que fuera una cita más. Conociendo la percepción que tiene su conquistadora Nadia del contacto físico, ha querido sorprenderla con una de baile, y que mejor lugar que en un ensayo de Tania Medina en ‘Bailando con las estrellas’.

Nadia estaba muy emocionada porque estaba a punto de vivir su primera cita sensual con Alexandra, la soltera inconquistable por la que está luchando en ‘El loco amor’. Una cita ante la que tenía muchas expectativas y que ha comenzado con un tierno abrazo. Eso sí, al saber que la cita era un lugar de baile, Nadia le ha advertido de que no era su fuerte “se me da mal”.

Aprovechando que Tania Medina está participando en el programa ‘Bailando con las estrellas’ de Telecinco, Alexandra ha querido que les echaran una mano en la parte más física de su conquista. Tania les ha invitado a dejarse llevar y le ha pedido a su bailarín que les aconsejara para romper la barrera física que parecía separarlas. Las solteras estaban un poquito tímidas y separadas, pero al escucharle, la cosa ha cambiado “hay que sentir”. En el vídeo puedes disfrutar de la cita al completo y descubrir cómo ha terminado la cita sensual de las solteras.