telecinco.es 01 OCT 2025 - 14:13h.

Los solteros cambian las fresas por los besos en una cita que nadie esperaba tan pronto: “Dijiste que no tendrías una cita sensual”

Nadie la quiso creer cuando en el plató de ‘El loco amor’, el programa que puedes ver completo de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, advirtió al resto de conquistadoras de que sentía ganas de besar a Marc Kitus, pero lo ha hecho. Claudia y el inconquistable han protagonizado una cita muy sensual en la que como dice Sebastián Gallego “han tenido intercambio de PCR”.

Tras todas las polémicas vividas en el plató y que Marc Kitus incluso, pidiera a sus conquistadoras que rebajaran sus ataques a Claudia, el inconquistable y su conquistadora más prudente, han vivido su primera cita sensual. Una cita que ha comenzado de una forma muy divertida practicando un poco de escalada, que se ha ido calentando con el roce de sus cuerpos y que ha terminado en… ¡Beso!

Marc Kitus ha querido saber si Claudia seguía teniendo ganas de besarle porque él también las tenía y han vivido un momento lleno de sensualidad que tienes que ver con todo lujo de detalles.

A Fátima y a Marta no les molesta el beso: “Parecen amigos”

“No me ha molestado nada, lo veo mega forzado, los veo como amigos”, ha asegurado una Fátima muy tranquila al ver que su inconquistable se besaba con Claudia, la rival con la que, pero se lleva. A Marta por su parte, le ha entrado la risa floja y no sabía qué decir “lo he visto muy uno, dos, tres… muy mecanizado”.

Oriana Marzoli no podía creer que les diera completamente igual que el chico al que estaban intentando conquistar se besara con otra y Marc les ha recordado que todas sus conquistadoras estaban en ‘El loco amor’ porque le gustaban. Claudia estaba muy tranquila y disfrutando todavía de la conexión que ha sentido con Marc en la cita, por lo que no ha querido entrar en nuevas discusiones.