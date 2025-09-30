telecinco.es 30 SEP 2025 - 14:06h.

Marta y Claudia muestran en directo su enfrentamiento por redes sociales y vuelven a protagonizar un enfrentamiento en plató: “A mí no me has pedido perdón”

El bando de conquistadora de Marc Kitus, el soltero inconquistable de ‘El loco amor’ sigue muy revolucionado. La tensión entre Marta y Claudia no para de aumentar, y la llegada de Fátima ha empeorado la situación. Marc Kitus no puede evitar reconocer que la situación “le pone”, pero no quiere que nadie sufra y ha roto una lanza en favor de Claudia.

Como cada día en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver completo de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, las conquistadoras de Marc Kitus han llegado dispuestas a darlo todo para conquistar al soltero. Pero antes de que sacaran sus pruebas para aclararnos la polémica en redes sociales que desató su rifi rafe en plató, hemos visto la cita de Marc y Fátima.

A Fátima le da igual la advertencia de Marc: “Yo voy a por él y voy a ser como yo soy”

Cómo puedes ver en el vídeo de la cita completa, la segunda cita de Marc y Fátima ha sido una cita de clarificación en la que el soltero ha aprovechado para confesarle a su conquistadora que su actitud, “Es una actitud que me pone”, pero le ha pedido que fueran un poquito más ligth en su trato a Claudia. Una petición que rápidamente ha quedado en un segundo plano debido a la tensión que existía entre ambos.

Marta y Claudia, enfrentadas en plató y en redes sociales

Dispuestas a aclarar cuál fue el origen de su enfrentamiento en redes sociales, han traído al plató las pruebas para aclarar sus diferentes versiones. La cosa comenzó con un comentario que no parecía para tanto, pero al recordarlo ha vuelto a estallar la tensión entre las conquistadoras de Marc y hasta el soltero inconquistable se ha quedado sin palabras. Dale al PLAY, no tiene desperdicio.

Marc y Fátima se gustaron en su primer cita conflicto

A Marc le gustó mucho la potente llegada de Fátima a su bando de conquistadoras de ‘El loco amor’ y no tuvo dudas de que la cita de conflicto iba a ser para ella. Una primera cita en la que conquistadora e inconquistable se han gustado y mucho.

Marta desvela que comparte tatuaje con Marc, su inconquistable en ‘El loco amor’: “Yo también tengo un tigre”

Antes de que el programa 12 de ‘El loco amor’, el programa de citas de Mediaset Infinity llegara al final, Marta nos ha confesado que comparte tatuaje con su inconquistable e incluso, nos ha enseñado el lugar escondido en el que lo lleva dibujado, mira, mira...