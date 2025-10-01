Los bailes más increíbles te esperan cada sábado a las 22:00 horas en 'Bailando con las estrellas'

Dos nuevos concursantes en la cuerda floja: descubre quién se enfrenta a 'El último baile'

Una nueva gala de 'Bailando con las estrellas' aterriza como cada sábado en Telecinco con múltiples sorpresas. Bailes arriesgados, visitas sorpresas y números en el plató dignos de un musical.

La pista se transformará en la mayor fiesta de baile y la diversión, el ritmo y la emoción está asegurada. Dos nuevos concursantes están en la cuerda floja y lucharán por mantener su puesto y continuar en el programa. Iago García y Sandra Escudero se enfrentarán a el último baile.

Además, Irene Rosales visitará por sorpresa el programa y se convertirá en bailarina por una noche.

