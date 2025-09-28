Logo de telecincotelecinco
Dos nuevos concursantes en la cuerda floja: descubre quién se enfrenta a 'El último baile'

Tras la eliminación de Pepe Navarro al inicio de esta tercera gala de 'Bailando con las estrellas', los concursantes han salido a la pista de baile para defender sus distintas coreografías junto a sus maestros de baile. Uno a uno, hemos podido disfrutar de una noche trepidante llena de sorpresas, emoción y talento. Pero, desafortunadamente, dos de ellos han quedado señalados al final de la gala.

Público y jurado han emitidos sus votos y han elegido a los mejores de la noche. Esto deja a dos de los concursantes en la cuerda floja, tras quedar en última posición. Se trata de Iago García y de Sara Escudero, quienes, la semana que viene, deberán enfrentarse a 'El último baile'. Así, al inicio de la próxima gala, ambos bailarán de nuevo y el jurado deberá decidir quién continúa y quién no en el programa. ¿Quién crees que superará 'El último baile'?

