Ana acudió al programa sin saber que su hijo la había citado allí para tener la conversación que siempre habían evitado

Una llamada vuelve a reabrir la incógnita sobre su padre biológico: solo una prueba de ADN tiene la verdad

Ana llegó al plató de ‘El diario de Jorge’ sin imaginar quién la había llevado hasta allí. La sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que detrás de todo estaba su hijo Koldo.

Él había pedido al programa la oportunidad de sentarse frente a su madre para decirle, por primera vez, lo que siempre había callado: que necesitaba pedirle perdón.

Una madre “fría y distante”

Con la voz entrecortada, Koldo confesó que había crecido sintiendo que su madre era una mujer fría, distante, y que muchas veces se preguntaba si realmente le quería.

“Cariñosa no mucho, ama”, reconocía él, mientras Ana trataba de justificarse asegurando que sí es cariñosa, aunque “a su manera”. Un desencuentro de sentimientos que había marcado su relación familiar durante años.

El perdón más difícil

Entre lágrimas, Koldo tomó la palabra y se dirigió directamente a su madre: “Perdón, vale, por todo lo que he hecho… Cuando eres inconsciente haces las cosas sin pensar, y eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Hoy me arrepiento de haberme comportado así contigo. Gracias por darme la vida, porque mira el pedazo de hombre que has hecho hoy”.

El momento culminó con un abrazo que, según el propio Koldo, no solía recibir en casa. Jorge Javier fue claro: “Ya está, lo ha dicho todo”.