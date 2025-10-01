José Luis, que la semana pasada parecía haber encontrado a su padre, se enfrenta ahora a un nuevo giro en su historia

La semana anterior, José Luis emocionaba al público de ‘El diario de Jorge’ al recibir la confirmación de su madre, María del Mar, de que su padre biológico era José Domingo. En directo, la mujer aseguraba que no había dudas.

Una llamada que lo cambia todo

Sin embargo, el programa recibía un nuevo testimonio este miércoles: Roque, hijo de Rafael “el Botines”, afirmaba que en su familia se comentaba que José Luis podría ser hijo de su padre. El parecido físico y los rumores familiares han devuelto al invitado al punto de partida.

El supuesto padre confirma la nueva teoría

Pero esa no fue la única llamada, en conexión telefónica con Jorge Javier, José Domingo, el supuesto padre, aseguraba que está convencido “al 99%” de que José Luis no es su hijo, aunque aceptó someterse a una prueba de ADN para disipar cualquier duda: “Si es mi hijo, lo afrontaré como es”.

Roque, el presunto hermano de José Luis, también ha aceptado hacerse el test genético: “No tengo ningún problema. Así salimos todos de dudas”. Aunque no confirma si acudirá al plató, desea suerte a José Luis y que “por lo menos ya sepa la verdad”.

María del Mar mantiene su versión

La madre de José Luis sigue afirmando que José Domingo es el padre, pero su hijo reconoce que ya no confía “al 100%”: “Un hombre sabe realmente”, dijo en plató, visiblemente afectado.

‘El diario de Jorge’ ha logrado que tanto José Domingo como Roque accedan a realizarse la prueba. “Estamos más cerca que nunca de saber la verdad”, aseguraba Jorge Javier al despedir el programa.