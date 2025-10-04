Rocío Belén Paleari 04 OCT 2025 - 17:00h.

En una entrevista exclusiva, la responsable de éxitos como el musical 'Six' habla sobre sus proyectos y cómo los compaginará con su papel en el programa

Además, Lola González, directora artística de 'Bailando con las estrellas', desvela los retos de grabar una producción virtual: "Hay que ser muy precisos"

La productora teatral y empresaria Julia Gómez Cora es miembro del jurado de la nueva edición de 'Bailando con las estrellas', donde desde ediciones pasadas aporta su experiencia en el mundo del espectáculo. Gómez Cora llegó en esta temporada al programa de baile tras el rotundo éxito de 'Six' en Barcelona, un musical que ha revolucionado la escena teatral. "La verdad que 'Six' en Barcelona fue una revolución", aseguró la productora. "Fue una prueba que hicimos que salió muy bien". El siguiente paso ya está en marcha: "Estamos trabajando en traer la producción en español a Madrid", confirma.

La presencia femenina en la industria del espectáculo

"Hay muchas más mujeres en puestos técnicos, hay muchas más mujeres en puestos medios, siguen faltando mujeres en los puestos de dirección", dijo, consultada sobre los desafíos que quedan por delante para que haya mayor igualdad de condiciones para las mujeres en el mundo del teatro.

"Algo que era muy raro de encontrar, que era mujeres directoras, productoras, hay muchísimo más que hace diez años", reconoció. Para Gómez Cora, el cambio es evidente: "Se está avanzando muchísimo, se está normalizando la edad, el género, el origen de cualquier directivo o productor y se está dando valor solo al talento".

Sin embargo, cuestionó las dificultades que aún existen para las actrices que son madres. A pesar de los obstáculos, su visión es optimista: "Está cambiando para bien".

El teatro musical en la era digital

La llegada de las redes sociales y plataformas como TikTok ha transformado radicalmente la forma en que las audiencias consumen entretenimiento. Gómez Cora analiza este fenómeno: "Hay una abundancia digital y eso hace que se le dé más valor a lo real, al vivo".

Para la productora, el teatro musical ha sabido encontrar su lugar en este nuevo ecosistema: "En una época en la que quizás el cine perdió importancia como evento social, el teatro musical se ha posicionado como algo muy especial". No obstante, reconoce los retos que plantea la era de la inmediatez: "Sí notamos que la atención es escasa, cuesta mucho que dejen los móviles".

El caso de 'Six' ejemplifica perfectamente esta adaptación a los nuevos tiempos: "Fue escrito por dos chicas muy jóvenes y dura mucho menos que el musical tradicional". La estrategia promocional también ha evolucionado: "Toda la promoción es en TikTok, hay que adaptarse", explica.

Compaginando el jurado con la producción teatral

La reincorporación de Julia Gómez Cora como jurado de 'Bailando con las estrellas' plantea la cuestión de cómo compaginará esta nueva responsabilidad con sus proyectos teatrales. La productora tiene claro su planteamiento: "Me viene muy bien que el programa sea los sábados y en directo".

Esta organización le permite mantener su ritmo habitual de trabajo: "De lunes a viernes puedo dedicarle todo el tiempo del mundo a poder hacer mis espectáculos". El único sacrificio será su tiempo libre: "Me quedo sin fines de semana porque estamos encerrados grabando el programa".