Alexandra abandona ‘El loco amor’: “Voy a hacer lo que me dice el corazón”

Alexandra se sincera y nos habla del joven que ocupa su corazón y de cómo salió del armario sin esperárselo siendo la inconquistable de ‘El loco amor’

Alexandra se ha sentado en el sofá de ‘El loco amor’ muy nerviosa, pero con las ideas muy claras tras reflexionar todo el finde semana. La inconquistable se ha sincerado como nunca y nos ha hablado de un joven que no puede quitarse de la cabeza y de cómo la llegada de Nadia al programa forzó su salida del armario ante toda España: “Mi familia no lo sabía”.

Dispuesta a ser sincera y a no engañar a nadie, Alexandra nos ha contado que unas semanas antes de convertirse en la soltera inconquistable de ‘El loco amor’, el programa de Mediaset Infinity que puedes ver en directo de lunes a viernes a las 14:00 horas, conoció a un chico muy especial. Un joven que le gustaba mucho, pero con el que pasó algo que no le gustó y al que tenía bloqueado.

Ella comenzó su aventura en el programa dispuesta a olvidarlo y a enamorarse de nuevo, pero tras darle muchas vueltas a la cabeza parece que ha descubierto que este joven ha sido el motivo de su bloqueo “Voy a hacer lo que me dice el corazón, le voy a ir a buscar, pero no sé si me va a decir que sí o que no”.

Alexandra no sabe si ese chico quiere estar con ella o si igual, ya tiene otra pareja, pero quiero arriesgarse y sobre todo… “no quiero hacer perder el tiempo a nadie porque no me nace conocer a otras personas”.

Oriana Marzoli ha valorado que fuera sincera, pero ha querido dejar claro lo que ella sentía: “Nos has engañado, estabas pensando en otro”. Alexandra le ha dicho que las cosas no eran así porque ella se había comprometido y había cumplido las normas, pero “Yo no puedo controlar lo que pasa por mi cabeza… Me he dado cuenta según iba conociendo a otras personas”.

Alexandra, sobre su bisexualidad: “Me olvidé de decir que no había salido del armario”

En un momento de sinceridad y valorando lo que Nadia había sentido por ella, Alexandra nos ha confesado que no había hablado a su familia de sus gustos sexuales “En el casting comenté que era bisexual, pero me olvidé de decir que no había salido del armario, mi familia no lo sabía”. Una confesión que ha sorprendido muchísimo en el plató.

Sebastián Gallego ha dejado claro que hay tantas formas de salir del armario como personas en el mundo, pero que en ese momento estaba entendiendo la actitud fría que tuvo Alexandra al saber que uno de sus conquistadores era una chica.

