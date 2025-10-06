telecinco.es 06 OCT 2025 - 14:08h.

Fátima sale de su cita sensual con Marc Kitus con muchas dudas: “Es muy pequeño y yo estoy acostumbrada a que me conquisten”

Nadie esperaba que tan solo unos minutos después de ver a Fátima y Marc Kitus, su inconquistable en ‘El loco amor’ el programa de Mediaset Infinity que puedes ver a las 14:00 horas de lunes a viernes, besarse apasionadamente en un spa, ella dijera que no se sentía cómoda conquistando a nadie y que aceptara convertirse en la nueva inconquistable del programa.

Marta y Ángela, las conquistadoras de Marc Kitus sabían que la cita sensual del inconquistable con Fátima había sido una cita “para adultos” y no querían ni mirar para no tener que asumir los momentos de pasión entre ambos. Sin embargo, lo que parecía haber sido una cita de diez, con besos incluidos, ha tenido un final inesperado que nadie parecía entender.

En su reflexión final, Fátima ha explicado que salía contenta de la cita porque Marc le gustaba mucho, pero que era la primera vez que estaba con un chico menor que ella y eso le estaba creando muchas dudas. Una reflexión que merece la pena escuchar con detalle y que ha enfadado mucho a sus rivales en el set.

Ni Ángela ni Marta parecían entender que su rival en la conquista de Marc le hubiera besado para luego decir que le gustan los chicos más mayores y que no se siente cómoda conquistando a nadie. Ella ha intentado explicarlo, pero ni Marc ha conseguido entender sus argumentos porque insistía en que él le gustaba mucho.

Fátima, sobre Marc: "Me gusta mucho, pero..."

Minutos más tarde, conocíamos la decisión de Alexandra de seguir a su corazón y abandonar ‘El loco amor’. Momento en el que Sebastián Gallego pedía que si alguien tenía algo que decir “es el momento”. Fátima se ha puesto en pie y ha explicado que le habían propuesto ser la nueva soltera inconquistable y que había aceptado: “No estoy acostumbrada a conquistar, siempre me conquistan”.

Una decisión que ha dejado K.O. a Marc Kitus y ha enfadado mucho a sus rivales quién le han reprochado, junto a Oriana Marzoli, que hubiera estado engañando a Marc y creando polémicas entre ellas cuando realmente no le gustaba el inconquistable. La situación se ha tensado por momento y mientras que Marc salía corriendo detrás de Marta, que ha salido del plató llorando, Fátima ha tomado posesión de su plaza en el sofá de inconquistables de ‘El loco amor’ supercontenta: “Fantasía”.

¿Por qué llora Marta? ¿Cómo ha reaccionado Marc Kitus ante la decisión de Fátima? ¿Cómo será verles juntos todos los días? ¿A Fátima le gusta algo Marc? Son muchas las preguntas que mañana podremos resolver en un nuevo programa de 'El loco amor' en Mediaset Infinity.