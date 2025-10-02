telecinco.es 02 OCT 2025 - 15:23h.

Nadia abandona la conquista de Alexandra y Jorge asume que la inconquistable le ve solo como un buen amigo: “Tenemos que quedar para hacernos las uñas”

Tras vivir su programa más complicado, Alexandra se ha vuelto a sentar en el sofá de ‘El loco amor’ y ha sido muy sincera. La soltera inconquistable necesita un poquito más de tiempo para saber si el programa de citas de Mediaset Infinity, que puedes ver completo de lunes a viernes a las 14:00 horas, es su lugar o si necesita tiempo para reencontrarse con ella misma.

Antes de pedir perdón a sus tres conquistadores por su bloqueo: “quiero pedirles perdón a los tres, entré para enamorarme, pero estoy bloqueada y me sabe mal si no cumplido lo que se esperaba de mí y les he hecho perder el tiempo”, Alessandra ha visto como su bando de conquistadores se quedaba vacío.

La soltera inconquistable parecía tener muy claro que Jorge era solo un amigo y así nos lo han confesado ambos tras una segunda cita en la que tampoco a saltado la chispa, para pesar del joven “Es una pena, pero no me queda otra opción que aceptarlo”.

Nadia dice adiós a Alexandra: “No me siento cómoda con esto”

En el caso de Nadia, no ha sido Alexandra quién ha tomado la decisión. La conquistadora ha regresado al set de ‘El loco amor’, pero no ha querido ni sentarse porque tenía claro que ella no quería volver a sufrir por amor y que no era su momento. “No me siento cómoda con esto”, le ha explicado a una soltera inconquistable que sí esperaba seguirla conociendo “Me da pena porque pensaba que sí podíamos avanzar, pero lo entiendo”.