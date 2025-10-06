José Luis ha alucinado cuando ha conocido por fin el resultado del doble test de ADN con el que busca a su padre

Era la primera vez que 'El diario de Jorge' presenciaba un doble test de ADN para buscar a un familiar perdido. José Luis aterrizó en el programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez con la idea de encontrar a su padre. Su madre, María del Mar, ha asegurado en todo momento que el progenitor de su hijo es José Domingo, aunque la teoría de este es bien diferente.

José Domingo cree que no es padre de José Luis. Afirma incluso que está "convencido al 99%" de que no lo es, pese a las declaraciones de María del Mar. Sin embargo ha aceptado hacerse un test de ADN para terminar con la historia. La incógnita se ha resuelto de una vez con los resultados que hemos conocido.

Tal y como ha anunciado el presentador, José Domingo no es padre de José Luis, por lo que tenía razón este último. "Es ciencia", certificaba Jorge Javier junto con la doctora Mercedes Alemagn. Pero hay más.

Mediante llamada telefónica, Roque apareció diciendo que en su familia se rumorea que José Luis es su hermano y que por tanto es hijo de Rafael 'El Botines'. El anunció dejó totalmente despistado al individuo, que aceptó someterse a otra prueba de ADN junto con este último.

Finalmente, se ha podido comprobar con el resultado en mano que tampoco es su padre. Todas estas noticias dejan desconcertado tanto a José Luis como a su madre. Una llamada telefónica ha vuelto a darle la vuelta a la historia. La hermana de María del Mar ha entrado en directo para asegurar que su padrino, Pepe, es verdaderamente su padre.

Tras ello, José Luis no ha dudado en pedirle al hombre que se someta a otra prueba de ADN para terminar con la gran incógnita de su vida.