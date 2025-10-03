Logo de telecincotelecinco
Logo de El diario de JorgeEl diario de Jorge
Embarazo

Descubren en directo el sexo de su bebé en el plató de ‘El diario de Jorge’

Descubren en directo el sexo de su bebé en el plató de ‘El diario de Jorge’
Laura y Oriol reciben la noticia en 'El diario de Jorge'
Compartir

Laura y Oriol llegaban juntos a ‘El diario de Jorge’ con la ilusión y nervios, pese a no ser padres primerizos. Él pensaba que acompañaba a su mujer a contar su historia, pero no imaginaba que Laura había preparado todo para darle una sorpresa irrepetible: descubrir en directo el sexo del bebé que esperan.

La apuesta del público

Antes de abrir la caja, Jorge Javier invitó a los colaboradores y al público a jugar. La mayoría apostó por una niña, incluso los propios padres confesaron que les haría ilusión que fuese Atenea, mientras otros pocos se mantenían firmes con su apuesta: un niño.

PUEDE INTERESARTE

Momentos antes, Laura se había sometido a una ecografía en el propio programa. Solo la técnica médica conocía el resultado, que guardó celosamente en un sobre. El misterio crecía, los nervios se palpaban y los futuros papás se levantaban entre risas y lágrimas para acercarse a la caja.

El gran momento

“¿Estáis preparados?”, preguntó Jorge Javier Vázquez. Laura y Oriol asintieron emocionados, abrieron la caja… y de su interior salieron dos globos azules que confirmaban la noticia: “¡Será niño!”.

PUEDE INTERESARTE

El pequeño se llamará Gio, como ya habían decidido si el bebé resultaba varón.

Oriol no ocultó su alegría pese a haber apostado por una niña: “Lo importante es que venga sano, y estamos muy felices”. Jorge Javier, fiel a su estilo, cerró con humor y ternura: “Cuando cumpla 18 años nos lo traéis, que aquí lo vamos a querer conocer”.           

Temas