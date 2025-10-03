Descubren en directo el sexo de su bebé en el plató de ‘El diario de Jorge’

Una caja, dos globos y mucha emoción: la pareja esperaba una niña, pero el destino tenía otra sorpresa preparada

Laura y Oriol llegaban juntos a ‘El diario de Jorge’ con la ilusión y nervios, pese a no ser padres primerizos. Él pensaba que acompañaba a su mujer a contar su historia, pero no imaginaba que Laura había preparado todo para darle una sorpresa irrepetible: descubrir en directo el sexo del bebé que esperan.

La apuesta del público

Antes de abrir la caja, Jorge Javier invitó a los colaboradores y al público a jugar. La mayoría apostó por una niña, incluso los propios padres confesaron que les haría ilusión que fuese Atenea, mientras otros pocos se mantenían firmes con su apuesta: un niño.

Momentos antes, Laura se había sometido a una ecografía en el propio programa. Solo la técnica médica conocía el resultado, que guardó celosamente en un sobre. El misterio crecía, los nervios se palpaban y los futuros papás se levantaban entre risas y lágrimas para acercarse a la caja.

El gran momento

“¿Estáis preparados?”, preguntó Jorge Javier Vázquez. Laura y Oriol asintieron emocionados, abrieron la caja… y de su interior salieron dos globos azules que confirmaban la noticia: “¡Será niño!”.

El pequeño se llamará Gio, como ya habían decidido si el bebé resultaba varón.

Oriol no ocultó su alegría pese a haber apostado por una niña: “Lo importante es que venga sano, y estamos muy felices”. Jorge Javier, fiel a su estilo, cerró con humor y ternura: “Cuando cumpla 18 años nos lo traéis, que aquí lo vamos a querer conocer”.