Fani y Belle son dos artistas que han protagonizado un tenso momento en 'El diario de Jorge'. La segunda acusa a la primera de "engañar" con un premio que dice que ganó, aunque, según su versión, no lo consiguió pese a lo que va contando.

Belle, de 46 años, asegura sentirse "decepcionada" con su amiga porque han "compartido" muchos momentos y ahora tienen una mala relación. "La veo hipócrita, envidiosa y presumiendo de lo que no es", aclara. Dice que Fani "presume" de ganar ese premio en un festival en Girona. "Ella quedó cuarta y yo segunda", asegura Belle.

El cruce de reproches entre las examigas

Cuando Fani ha visto entrar por el plató a la que fue su amiga no ha dado crédito. Han saltado chispas inmediatamente entre una y otra. "¿Muy fuerte lo tuyo, no?", le lanzaba Fani. La artista ha querido aclarar que sí fue ella la ganadora del concurso de música. "Lo gané yo el premio a mejor interpretación", apostilla. "¿Me tienes que traer aquí para salir tu? ¿Por qué haces eso? ¿Eres amiga mía?", decía con mucho enfado como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Según Fani, Belle ha venido al programa de Telecinco "a contar mentiras". "Tiene mal perder, a la vista está", añade. La otra la acusaba de perderse "borracha" con unas amigas cuando fue a celebrar su victoria. "Me has dejado de lado cuando hablaba con mi madre de mi pareja", le reprochaba Belle, que puntualizaba que su amiga "no quería oír las cosas" que le decía.

"El problema es que quería venir a la tele y me ha llamado a mí", lanzaba Fani. Jorge Javier Vázquez, presentador del espacio, anuncia que el programa le proponía "una salita" para que intentasen llegar a algún acuerdo.