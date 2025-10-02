Marc Kitus se queda prendado con su nueva conquistadora y expulsa a Claudia: “No sentí lo que esperaba”

telecinco.es 02 OCT 2025 - 14:02h.

Ángela llega al bando de pretendientas de Marc Kitus pisando fuerte: “Tú eres una leona y yo una loba”

Un jueves más, ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes disfrutar de lunes a viernes a las 14:00 hora en ‘Mediaset Infinity’, ha recibido a nuevas postulantes a conquistadoras. En esta ocasión, una joven llamada Ángela ha terminado de revolucionar el bando de conquistadoras de Marc Kitus y Fátima se ha visto protagonizando ‘una guerra de gatitas’: “Tu eres una leona y yo soy una loba”.

Estamos acostumbrados a que sea el soltero inconquistable el que salga del plató de ‘El loco amor’ para conocer a su postulante a conquistadora, pero en esta ocasión, han sido sus conquistadoras las que han salido a conocer a la que podría convertirse en su nueva rival en la carrera por el corazón de Marc Kitus.

Marta, a Ángela: "¿Qué metas tienes en la vida?"

La primera en salir a conocer a Ángela ha sido Marta. La conquistadora se ha quedado sorprendida con la belleza de la postulante a conquistadora y parece que ha sido un sentimiento mutuo. Han mantenido una conversación muy cordial en la que Ángela nos ha contado detalles de su vida, su edad y ha respondido a una pregunta muy importante para Marc Kitus: “¿Qué metas tienes en la vida?”.

Fátima y Ángela mantienen una conversación sobre animales salvajes nada más conocerse

Al saber qué a Marta le había parecido que la postulante a conquistadora de Marc era muy guapa, Fátima ha salido a conocerla con cierto temor y aunque, ambas han intentado ser cordiales, rápidamente ha estallado la tensión. Fátima y Ángela han protagonizado una conversación llena de fauna en la que han hablado de protagonizar “una pelea de gatitas”, en la que una se define de “leona” y otra de “loba”… Dale al PLAY

Marc ha comenzado a ponerse nervioso y necesitaba ver a su nueva postulante a conquistadora cuanto antes, pero antes, tenía que conocerla Claudia. La conquistadora más joven se ha mostrado muy amable con Ángela y le ha explicado que aunque ella tenga otra sensación, su interés por el soltero inconquistable es real y que iban avanzando poquito a poquito.

Ni Claudia ni Fátima ni Marta parecían ver a Ángela como una rival, pero cuando la postulante a conquistadora ha puesto un pie en el set de ‘El loco amor’ la cara de Marc Kitus ha cambiado por completo. Ni el inconquistable ni Oriana Marzoli la han visto nerviosa y aunque, la han dejado un poco chafada al hablarle de “su morreo” con Claudia, han visto en Ángela a una conquistadora con muchas tablas.

Cuando ha llegado el momento de la verdad, Marc Kitus le ha pedido a Oriana Marzoli que le tocara el corazón porque estaba hasta sudando de los nervios. Ángela le ha gustado mucho y la quería de conquistadora, pero tenía que tomar la dura decisión de expulsar a una de sus actuales conquistadoras. Una decisión que hasta la propia Claudia parecían tener clara.