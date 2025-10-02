Oriana Marzoli estalla contra Fátima, la conquistadora de Marc Kitus en ‘El loco amor’: “Estás muy loca”

telecinco.es 02 OCT 2025 - 14:35h.

Oriana Marzoli saca las pruebas que demuestran que Fátima le ha escrito un montón de mensajes en redes sociales

Tras comentarle su sensación en anteriores programas y que la conquistadora de Marc Kitus lo negara, Oriana Marzoli no ha podido más con la actitud de Fátima, la conquistadora de ‘El loco Amor’ y le ha demostrado frase a frase todos los mensajes que le había enviado, además, de pedirle que deje de imitarla en su cara de nuevo.

A Oriana Marzoli le ha dado penita despedirse de Claudia, la conquistadora más joven de Marc Kitus y al escuchar al resto de conquistadoras repetir que “no era rival” para ellas, la colaboradora ha tenido la sensación de que Fátima y Marta repetían lo mismo todo el rato “una habla y la otra es el eco”.

Un comentario que ha molestado a Fátima y que ha sido la chispa de un nuevo cruce de palabras entre ambas. Fátima tiene la sensación de que Oriana Marzoli busca cualquier excusa para meterse con ella y la colaboradora se lo ha confirmado “a parte de eco, eres una mala imitadora”.

Oriana se ha molestado, ha cogido su móvil y le ha mostrado gran parte de los mensajes privados que le había enviado por redes sociales y que ella se empeña en negar: “Me has escrito siete mil mensajes, tengo todo…” (No te pierdas el vídeo).

Metidas en una ardua discusión, Fátima ha insistido en que eso debió de suceder hace mucho tiempo, que igual fue solo un mensaje y en que ella, es una chica auténtica que no tiene que imitar a nadie. Pero la cosa ha ido a más y más incluso, han llegado a hablar del nombre de sus perros fallecidos. Un momento en que ambas han parecido dejar sus diferencias de lado.

