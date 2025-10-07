La loca anécdota de un concursante que ha sorprendido a Eugeni Alemany: ''Pudieron salvarme''

El concursante ha provocado la risa de todo el plató con su curiosa historia

Héctor Alarcia acumula 11 victorias y 41.400 euros, y como el actual campeón del concurso, esta tarde vuelve a jugarse su puesto con la llegada de seis nuevos participantes que intentarán arrebatarle el sillón en el programa presentado por Eugeni Alemany.

En esta ocasión, Héctor Alarcia se ha enfrentado a Ángel, Rocío, Vicent, Jorge, Ana y Merche, los seis nuevos contrincantes que luchan por arrebatarle el trono al campeón ¿conseguirá alguno su objetivo y destronará al rey del concurso?

En un momento dado del concurso, Eugeni Alemany se dirigía a Vicent para sacar a la luz una anécdota que llegaba a los oídos del presentador y que le sorprendía tanto que se atrevía a compartirla en plató con todos los presentes.

''¿Te consideras una persona alocada o precavida?'', le preguntaba el presentador al concursante, y él de manera muy inocente, contestaba: ''Yo soy muy precavido, la verdad'', pero el presentador tenía el momentazo guardado bajo la manga.

''Pues qué curioso, porque tengo entendido que en una despedida de soltero... ¿qué te pasó? Vicent saltó al mar en una despedida de soltero y tuvo que ser rescatado. Tenemos información de todo tipo'', comenzaba explicando el presentador, provocando la risa nerviosa de Vicent.

Acto seguido, el concursante narraba la loca anécdota: ''Muy valiente fui yo, muy valiente, fui yo de tirarme al mar un día que había marejada, suerte que el que se casaba es socorrista y pudo bajar a salvarme''.