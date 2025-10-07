Ana Terradillos, sin miedo a la edad: "Estoy estupenda; la madurez es una materia prima que se ha revalorizado"

La periodista nos cuenta cómo sobrevive cada mañana al ritmo de 'La mirada crítica' y responde sin rodeos que no le teme al paso del tiempo

Ana Terradillos nos revela su rutina de mañana y cómo va a celebrar su cumpleaños: "Llevo una vida monacal"

Estar al frente de un matinal no es solo cuestión de poner buena cara a primera hora. Ni siquiera de saberse la actualidad al dedillo. Es también —y sobre todo— un pulso diario entre el tiempo, la agenda informativa y el criterio. Ana Terradillos lo sabe bien: desde el pasado febrero conduce 'La mirada crítica' en Telecinco, un formato que dura solo una hora pero exige el doble.

En exclusiva para esta web, la periodista nos ha contado cómo vive el desafío de liderar uno de los espacios informativos más intensos de la televisión actual. Y no, no hay margen para flaquear: "Aquí no puedes morcillear", nos cuenta. En cada emisión hay que tomar decisiones rápidas, ser certera, encontrar el enfoque y lanzar la pregunta clave. Cada minuto cuenta. Y cada palabra también.

Lejos de lo que podría pensarse, el reto no está en la duración, sino en la concentración. 'La mirada crítica' no permite el más mínimo desliz. Con conexiones en directo, entrevistas políticas, análisis de actualidad y declaraciones institucionales que muchas veces marcan la agenda del día, Ana se mueve cada mañana en un formato que pide agilidad, pero también temple. Y ella lo tiene.

¿Qué se necesita para conducir un matinal así cada día sin perder el foco? ¿Cómo se prepara un programa que arranca antes de que el resto de los medios despierten? ¿Qué hace diferente a 'La mirada crítica' dentro del ecosistema de la televisión española actual?

Su respuesta no solo retrata el esfuerzo que hay detrás del plató, sino también el compromiso de una periodista que lleva más de dos décadas narrando la actualidad con la misma intensidad que cuando cubría conflictos en Gaza o entrevistaba a exmiembros de ETA. Además, ¿qué valor considera Ana Terradillos imprescindible en el periodismo actual? Dale Play al vídeo que encabeza esta noticia.

El otro lado de las cámaras: ¿teme Ana Terradillos envejecer en televisión?

Aprovechando la conversación, le lanzamos otra pregunta. Más personal. Más incómoda. Y más pertinente que nunca en un contexto donde la imagen —sobre todo la de las mujeres en televisión— sigue generando debates, presión social y juicios públicos: ¿le asusta envejecer frente a las cámaras?

Ana no esquiva el tema. Al contrario. Nos responde sin rodeos, con una naturalidad que desarma y con una reflexión que invita a pensar. No solo habla de ella, sino también del sector, de cómo ha cambiado (o no) la forma en la que se valora la experiencia profesional y del papel que juegan hoy las mujeres con trayectoria en los medios.

Porque aunque algo parece estar cambiando en la industria, todavía cuesta ver en televisión referentes femeninos que, como ella, desafíen el mito de que a cierta edad hay que dar un paso atrás. Ana no lo ha hecho. Y no piensa hacerlo.

¿Qué dice exactamente sobre el paso del tiempo, la imagen y el lugar que ocupan las mujeres con experiencia en los medios? ¿Cuál es su fórmula para mantenerse en primera línea sin renunciar a ser ella misma? Y por qué esta reflexión llega en un momento clave para repensar los estereotipos del medio televisivo.

Lo que respondió —y cómo lo hizo— confirma algo: el talento no caduca, y las preguntas incómodas a veces revelan verdades necesarias. Dale play para escuchar sus declaraciones en exclusiva.