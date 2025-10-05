¿Pescar? ¿Hacer fuego? ¿Aguantar sin comer? Los presentadores de la televisión confiesan qué habilidad creen que les salvaría... o les haría abandonar

Con un pie fuera del plató, algunos tiran de ingenio, otros de resignación... y varios lo tienen clarísimo: no durarían ni dos días, ¡dale play!

Pasar hambre, hacer fuego, lidiar con los mosquitos, pescar, dormir al raso y, sobre todo, mantener la cabeza fría en mitad del caos. Pocos realities ponen más al límite a sus concursantes que 'Supervivientes', y esa es, quizás, la clave de su éxito año tras año. Desde el sofá parece fácil, pero… ¿cómo lo vivirían quienes están acostumbrados a contarlo desde plató?

En un encuentro con algunos de los rostros más conocidos de la televisión, les lanzamos una pregunta aparentemente inofensiva: ¿Qué habilidad personal crees que te ayudaría a sobrevivir en Honduras?

Y lo que surgió fue casi un test de personalidad improvisado que dejó respuestas sinceras, divertidas y, en algunos casos, sorprendentemente humildes. Nadie saca músculo. No hay respuestas de manual ni frases aprendidas. Algunos dudan, otros se ríen directamente, y más de uno confiesa que no duraría ni dos días sin una cama o una buena comida. Lo interesante no es solo lo que dicen, sino cómo se ven a sí mismos cuando imaginan un escenario fuera de su zona de confort.

¿Presentar o concursar? La línea que pocos quieren cruzar

Bea Archidona, por ejemplo, reflexiona sobre su forma de ser constante y paciente, pero reconoce que el hambre podría con ella. Roberto Leal deja caer que alguna vez se ha planteado cómo sería vivirlo desde dentro. Y Ana Terradillos saca pecho de su disciplina y tenacidad, convencida de que la mentalidad también se entrena.

Pero no todo es fuerza mental. En el terreno práctico, Ion Aramendi se apunta un tanto con la pesca, mientras su mujer, María Amores, deja claro que lo suyo es hacer fuego —y no en sentido figurado—. En el extremo opuesto, Nacho Abad directamente lo admite sin rodeos: "Yo daría pena. No soy nada superviviente".

También hay quien prefiere tomárselo con humor. César Muñoz no ve claro ni el hambre ni las discusiones, y Javi de Hoyos reconoce que podría cotillear bastante… hasta que se le acabara la energía. Marta Flich, más filosófica, habla de concentración, resiliencia y objetivos a largo plazo. Cada uno desde su trinchera, con más o menos ganas de exponerse, responde sin filtro.

Este ejercicio no era para seleccionar candidatos al reality, pero sí sirve como espejo de personalidad: ¿quién tira de instinto? ¿Quién se colapsa? ¿Quién se lo tomaría como una experiencia transformadora?

Y, sobre todo, ¿quién duraría más que un par de noches? Dale al play para descubrir qué dicen realmente… y saca tus propias conclusiones.

