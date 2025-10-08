telecinco.es 08 OCT 2025 - 14:28h.

Dos de los deseos del soltero inconquistable se hacen realidad en el mismo programa

Sebastián Gallego ha advertido a los solteros inconquistables de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, que nos esperaba un programa cargadito de sorpresas, y no mentía. La puerta del set no ha parado de abrirse y el bando de conquistadoras de Marc Kitus ha dado un giro inesperado.

Sin previo aviso, Esther, la postulante a conquistadora que tanto le gustó a Marc Kitus ha entrado en el plató y ha dejado a sus rivales boquiabiertas. El inconquistable llevaba semanas esperando que regresara a ‘El loco amor’, pero mientras han estado siguiéndose en redes sociales, pero han prometido que no han hablado. Marta y Ángela se han quedado sin palabras y sus caras han cambiado de golpe…

Esther deja sin palabras a los presentadores con su arte: “Nos tienes que caracterizar en Halloween”

En un intento de conocer un poquito mejor a Esther, la nueva conquistadora de Marc Kitus, los presentadores han cotilleado sus redes sociales y han alucinado. La conquistadora hace una caracterizaciones increíbles y Oriana Marzoli ha tenido claro que en Halloween la tenía que maquillar. Descubre en el vídeo de qué se quieren disfrazar Sebastián Gallego y Oriana el próximo 31 de octubre.

La madre de Marc Kitus visita el plató de ‘El loco amor’

Sebastián Gallego ha pedido a los conquistadores de Fátima que abandonaran el set y ha pedido “a la mujer que lo va a cambiar todo” que entrara. Las conquistadoras de Marc se han puesto muy nerviosas, pero cuando han visto que la mujer era Àngels, la madre del inconquistable han comenzado a aplaudir. Esther ha sido la única que ha confesado que ella no llevaba muy bien el tema de las madres.

Marc Kitus estaba feliz de tener a su madre en el programa, le ha entregado una campana para que la tocara cuando no le gustara algo y le ha dado vía libre para charlar con sus conquistadoras, quién no han dudado en preguntarle intimidades del inconquistable.

Tras una divertida conversación entre las conquistadoras y su posible futura suegra, que puedes ver completa en el vídeo, Àngels nos ha contado que Marc cuando se enamora de verdad lo da todo y madre e hijo, nos ha confesado cómo fue su relación con una joven de 19 años que le engañó “no fue fácil, fue una gran falta de respeto”.

