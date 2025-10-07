telecinco.es 07 OCT 2025 - 14:53h.

Descubre cómo ha reaccionado el soltero inconquistable ante su primera cobra en ‘El loco amor’: “No estoy acostumbrado a esto”

Ya puedes ver todos los programas completo de 'El loco amor' AQUÍ

Compartir







Marta, la conquistadora de Marc Kitus en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en ‘Mediaset Infinity’ ha regresado al set mucho más tranquila tras salir corriendo en el anterior programa y vivir una cita de conflicto con su soltero inconquistable que ha terminado en… ¡Cobra!

“No es enfado, no me enfadé con él, es dolor. Estoy dolida por varias razones, sabe que soy la más veterana y la que más sentimientos tengo hacía él… No me dolió el beso con Claudia, pero si sabe que no va a llegar a más, es innecesario que transmitas sus gérmenes. Y es beso con Fati… Piensa un poco más las cosas y ves si es necesario o no lo es”, ha explicado Marta, la conquistadora de Marc Kitus, al regresar al programa mucho más tranquila.

Marc, que no dudó en salir corriendo tras ella, lo ha entendido y ha tenido la sensación de que cada vez la situación va a ser más complicada, pero Fátima no ha entendido que saliera corriendo tras saber que ella era la nueva inconquistable y no cuando vio el beso. Marta les ha explicado que ella es real, que todo lo que hace es natural y que fue en se momento cuando le apeteció y lo sintió.

Marta le hace la cobra a Marc Kitus en una cita de conflicto

Cualquier motivo es bueno para tener una cita juntos y Marc decidió que su nueva cita de conflicto era para Marta, su conquistadora más veterana y con la que más química siente, según ha asegurado en ‘El loco amor’.

La cita comenzó hablando del beso de Marc con Claudia y de la llegada de Ángela, la nueva conquistadora y a la que Marta ve más rival, pero solucionados los conflictos, los solteros se dejaron llevar y echaron una partidita al billar. Entre ellos hay una atracción muy fuerte y Marc quiso volver a tener otro acercamiento con Marta sin esperarse en ningún momento recibir una… ¡Cobra! No te pierdas un momentazo en vídeo que Sebastián Gallego ha pedido ver en cámara lenta.