Marc Kitus, tras su primera cita de secretos con Ángela: “Wow”

El inconquistable le confiesa a su nueva conquistadora por qué no tiene amigas y que le une realmente con Alexandra, su compañera en el sofá de inconquistables

Ángela llegó a ‘El loco amor’ con mucha fuerza y las ideas muy claras, unas ideas que han cautivado al inconquistable en una primera cita llena de secretos, en la que Marc nos ha contado por qué no puede tener amigas y tras la que ha entregado a sus conquistadoras las bandas de Miss Simpatía y Miss ‘Body de locos’.

El lunes en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, ha comenzado con mucha fuerza. Sebastián Gallego y Oriana Marzoli nos han adelantado que las citas Marc Kitus, nuestro soltero inconquistable, eran buenísimas y no mentían.

Marc había tenido una cita de secretos con Ángela, una cita sensual con Fátima y una de conflicto con Marta, su conquistadora más veterana. El presentador ha comenzado a ver las citas en orden inverso a la llegada de las conquistadoras y ha comenzado por Ángela.

El soltero inconquistable se quedó muy impactado por la belleza y la soltura de Ángela al conocerla y ha escuchado muy atento cuáles eran sus secretos. Ella ha querido saber qué existía entre él y Alexandra, la otra inconquistable y Marc ha sido muy sincero “No tengo amigas porque no me sale. Cuanto intento tener amigas, se quieren enrollar conmigo, pero con Álex solo hay una amistad, tenemos mucha fluidez, pero somos polos opuestos”.

En la cita los solteros han fluido muy bien y Marc la ha calificado como una cita “Wow”. Eso sí, cuando le han preguntado en el set, el inconquistable tenía claro que Marta seguía a la cabeza en la carrera hacía su corazón “Con Marta hay más fluidez, más química…”.

Marc entre las bandas de Miss a sus conquistadoras

Con la intención de conocer un poquito más los sentimientos de Marc Kitus, Sebastián Gallego y Oriana Marzoli han jugado con el inconquistable a formar físicamente a su chica perfecta y a entregarle a sus conquistadoras unas particulares bandas de Miss: Miss Simpatía, Miss Argumentos, Miss Personalidad y Miss ‘Body de locos’. ¿A quién le habrá entregado cada una? Dale al PLAY.