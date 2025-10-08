Miguel Salazar Madrid, 08 OCT 2025 - 22:06h.

José Luis sigue buscando a su padre biológico: Su primo cree que Pepe, su padrino, es realemnte su padre

Consternación total con el resultado histórico de la primera doble prueba de ADN en 'El diario de Jorge'

José Luis está cada vez más cerca de saber quién es su verdadero padre. Tras dos puedas de ADN históricas -era la primera vez que ocurría algo así en 'El diario de Jorge'-, el hombre sigue dudando de quien es su progenitor.

Una llamada única entró en directo en el programa para desvelar que Pepe, el padrino de José Luis, puede ser que sea su padre. Así lo confirmó José Luis, El Lechuga, al que incluso daban por fallecido su madre, María del Mar, y él mismo.

Su primo cree que su padrino es su verdadero padre

Pero hay más. Jesús El Canele, su primo, asegura también que Pepe es su padre. "Al padrino lo conozco desde pequeño. Ha habido algo, toda la vida ha habido una relación extraña", detalla. Dice que siempre "había 'regalitos' " y "tonterías" entre su padrino y su madre.

El próximo lunes sabremos el resultado del test de ADN al que se ha enfrentado Pepe. Su padrino aparece en la vida de su madre cuando tenía 14 años ella. El otro, por su parte, tenía 30 años más que ella. En todo momento ha sido una figura protectora de su madre, y hay voces en su familia que confirman que tuvieron una relación. "En alguna ocasión lo he escuchado el rumor", afirma el propio José Luis.

Su madre está a favor de ese test de ADN, ya que con ello pretende "callar bocas". "Ahora mismo estoy preparado para todo, hasta que venga una persona de imprevisto y diga que es mi padre", comenta como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Todo puede suceder en esta larga historia, que terminará cuando la ciencia confirme si realmente Pepe es el padre de José Luis.