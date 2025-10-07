Después de que Pepe acepte hacerse la prueba de paternidad y niegue ser el padre de José Luis, una nueva llamada desata el desconcierto en el plató

Consternación total con el resultado histórico de la primera doble prueba de ADN en 'El diario de Jorge'

El pasado 6 de octubre, un invitado de 'El diario de Jorge' se quedaba atónito al descubrir que quien pensó que podría ser su padre durante mucho tiempo no lo es y que, de hecho, había otra persona que podría serlo: Él es Rafael, conocido como 'El botines'.

Tras conocer esta noticia a través de la llamada en directo de Roque, José Luis decidía someterse a otra prueba de ADN, cuyo resultado salió negativo. Sin embargo, una nueva llamada telefónica arrojaba algo de esperanza: La prima de su madre, María del Mar, aseguraba que era hijo de su padrino Pepe.

El invitado quiere pedirle al hombre que contribuya a despejar la gran incógnita de su vida haciéndose un test, una propuesta que hoy le hacen el programa sobre todo para acallar a la hermana de su madre, Susana, con quien lleva sin hablarse alrededor de nueve años.

Pepe entra en directo en el programa y acepta la propuesta aunque es consciente de que saldrá negativa. Sin embargo, todo da un giro de 180 grados cuando el programa recibe otra llamada que asegura que María del Mar y el susodicho fueron pareja. Al descubrir quién se supone que llama, la familia se desata.

"Esa persona está fallecida"

La llamada se supone que procede de José Luis Fernández Aranburu, alias 'El lechuga', de quien obtuvo en un primer momento los apellidos el invitado, pero María del Mar lo niega: "Esa persona está fallecida. Que diga el nombre ahora mismo, si no aquí arde todo".

Ese nombre pertenece a la expareja de la madre de José Luis, pero la familia tiene claro quién está detrás del teléfono: su sobrino. "Estoy vivo y coleando, y felizmente casado", desmiente el mismo. Sin embargo, acaba colgando la llamada, según consideran los invitados, para que no le pillen su identidad: "Buscan hacerme daño".

Pepe también da su opinión: "Veo muy mal que estén haciéndole mal a la chica esta. Me dijeron que había muerto el tiparraco este". Y es que a María del Mar le aseguraron que había fallecido, además de haber tenido el último juicio. Además, José Luis asegura que esta persona no quiso saber nada de su familia. Por lo que, el programa investigará quien realizó la llamada.

La doctora despeja todas las sospechas sobre la fiabilidad de los test de ADN

La doctora se ha encontrado en numerosas ocasiones personas que no aceptan los resultados. Sin embargo, ella asegura: "es una prueba objetiva y nosotros no tenemos ningún interés en que salga un resultado positivo o negativo". Además, añade que en esta ocasión, en el resultado de la investigación "no hay ninguna duda en ninguna de las dos pruebas".

En el caso de la prueba con José Domingo, "encontramos 11 incompatibilidades". Teniendo en cuenta que con tres ya se excluye la paternidad, según apunta, no cabe duda de que "no es el padre".

En cuanto a Rafael y la prueba de hermandad que hicieron, "hay dos posibles líneas de abordar la investigación de una hermandad, se han usado las dos y con las dos hemos llegado a la misma conclusión". Con la primera línea, en la que participan la madre y los dos hijos, "obtenemos un 99,9% de probabilidad de que no comparten padre". Sin embargo, para dar una mayor fiabilidad al resultado, han investigado el cariotipo del cromosoma Y "que pasa de padres a hijos de forma idéntica", por lo que dos hijos del mismo padre deberían compartirlo. En este caso son diferentes: "No hay lugar a duda, no son hermanos de padre".

José Luis, tras escuchar a la doctora, trata de agarrarse a la esperanza pero la ciencia le asegura: "No hay ninguna duda". Sin embargo, al invitado no le convencen sus explicaciones: "Si me hubiera tenido que aferrar a la ciencia, más de un problema habría tenido".