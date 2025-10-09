El colaborador de televisión actuará como invitado en la próxima gala del programa

Bárbara Rey podría abandonar 'Bailando con las estrellas': la concursante, en crisis con su bailarín

El próximo sábado, 'Bailando con las estrellas' contará con la participación de Mario Vaquerizo. El colaborador de televisión actuará durante la gala como bailarín invitado, algo que le hace especial ilusión.

Antes de mostrarnos el trabajo que ha realizado durante toda esta semana, Mario ha querido dejar un mensaje: "Hola, soy Mario Vaquerizo y os tengo que comunicar que por fin voy a ver realizado mi sueño, ser bailarín por una noche".

Y no solo eso. Además, resolveremos el misterio de la semana: Bárbara Rey atraviesa una profunda crisis con su pareja de baile. ¿Lograrán superarla o abandonarán el programa?

Todo esto y mucho más, este sábado, a las 22:00 horas, en 'Bailando con las estrellas'.