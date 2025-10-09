La concursante y el maestro se niegan a seguir siendo pareja de baile: "Esto es una cosa muy desagradable"

Un contratiempo enturbia el chachachá de Bárbara Rey: "Nos hemos encontrado con otra cosa"

A tan solo unos días de celebrarse una nueva gala de 'Bailando con las estrellas', la continuidad de Bárbara Rey podría estar en el aire. La concursante se encuentra actualmente en crisis con su bailarín, Abel, y ambos están en un punto en el que se niegan a seguir formando pareja de baile.

Tras su actuación de la semana pasada, Bárbara se convertía en la participante nominada junto a Manu Tenorio, con quien se juega la expulsión el próximo sábado. La gala comenzaría con ambas parejas repitiendo su actuación, pero ¿superarán concursante y maestro sus diferencias antes de la gran gala?

Por el momento, su relación parece estar a punto de saltar por los aires. Y es que Bárbara parece no estar del todo conforme con el nivel que se le está exigiendo. La artista se queja de que sus coreografías "no están a la altura" y considera que ella podría dar más.

"Hasta aquí hemos llegado"

Lo cierto es que en estos momentos, ni Bárbara ni Abel quieren continuar bailando juntos. En estas primeras imágenes, vemos cómo el bailarín afirma que todo lo ocurrido entre ellos ha estado "fuera de lugar". "Hay cosas que me guardo, y lo mismo llega un momento en el que no. Esto es una cosa muy desagradable", ha asegurado la concursante.

Y ambos parecen plantarse: "Hasta aquí hemos llegado", ha afirmado Abel. Acto seguido, Bárbara no ha dudado en levantarse y abandonar la clase: "Por favor, no quiero hablar más". ¿Conseguirán limar sus asperezas y superar la nominación del sábado? ¿Se mantendrán y pondrán fin a su relación como pareja de baile?

El sábado, a las 22:00 horas, en 'Bailando con las estrellas'.