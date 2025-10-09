Una nieta interpreta 'Quiéreme siempre' a sus abuelos como regalo de cumpleaños en 'El diario de Jorge'

Unos abuelos que arroparon a su nieta cuando sufría leucemia dejan entre lágrimas a Cristina Lasvignes: "Ay, no me hagáis esto..."

Compartir







Avelina y Felipe son un matrimonio que lleva nada más y nada menos que 58 años de casados y que vienen a 'El diario de Jorge' sin tener ni idea de qué sucederá. Lo hacen desde Molina del Segura, Murcia, para recibir una sorpresa que tiene preparada su nieta Eira.

Para llevarla a cabo, al lado suyo se encuentra una radio antigua que será clave en este momentazo pues esconde un mensaje muy especial. "¿Os parece que hoy hagamos un viaje en el tiempo? Vamos a sintonizar un programa muy especial y para eso te voy a pedir ayuda Felipe", le informa Jorge Javier Vázquez. Es en este momento en el que sucede la magia.

"Me cuesta mucho expresar mis sentimientos, pero gracias"

El locutor daba paso a una presunta oyente que resulta ser la nieta de los invitados: "Me gustaría dedicar una canción a mis abuelos. Ellos son lo más importante de mi vida, me han enseñado el verdadero significado de la palabra familia. Hoy es un día muy especial porque mi abuela cumple 82 años y quiero dedicarles una canción porque ellos son lo mejor de mi vida".

Acto seguido, la música comienza a sonar y su nieta entra en el plató interpretando 'Quiéreme siempre' de Los 5 latinos. Al terminar, los tres se abrazan y llenan de besos. "Os he traído para agradeceros todo lo que hacéis por mí y por la familia entera. No hay forma de agradeceros. Sabéis que me cuesta mucho decir todo lo que siento por vosotros. Sois un ejemplo a seguir con todo lo que tenéis encima". Es en este momento que Avelina encuentra las palabras exactas: "Eso es un deber que tenemos nosotros los abuelos, ayudar en lo que podemos y más a nuestra familia porque para eso somos una familia".