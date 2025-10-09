María del Mar sigue convencida de que Rafael, 'El Botines', es su padre biológico

Las probabilidades que hay de que Pepe, el padrino de José Luis, sea su padre biológico: "Toda la vida ha habido una relación muy extraña"

María del Mar, la madre de José Luis -el hombre que busca a su padre biológico en 'El diario de Jorge'-, ha entrado en directo en el programa de Telecinco para expresar su disconformidad los resultados de las pruebas de ADN que se supieron este lunes.

En una de ellas, se descubrió que José Domingo no es el verdadero padre de José Luis. "No estoy conforme con el resultado, podríamos hacer algo. Al primero lo descartamos", dice refiriéndose a este. Sin embargo, María del Mar cree que se le debería dar una segunda vuelta a la presunta vinculación entre Rafael El botines y José Luis.

En el otro test de ADN -al que se sometía Roque, un hijo de El Botines-, se negó también que este fuese su padre biológico. Pero la madre sospecha que hay que seguirlo investigando gracias a la ciencia. "Podríamos intentar hacer las pruebas de ADN de Rafa o de algún hermano de Rafa o algo", solicita. Jorge Javier le certificaba que era "ciencia". "Roque es hijo de Rafael El Botines, parentesco directo. Más veracidad que eso...", puntualizaba el presentador del programa.

María del Mar no cree que el padrino de José Luis sea su padre biológico

Mientras tanto, María del Mar está a la espera de saber el resultado del test de ADN al que se ha sometido Pepe, el padrino de José Luis. Todo sucedió a raíz de una llamada de 'El Lechuga', que fue quien sospechó de la posible relación entre ambos. Pero su madre tiene claro que no hay ningún vínculo.

"Pepe ha sido un hombre como si fuera mi padre o madre de mis hijos, mi todo. Ha estado conmigo en todo momento. ¿Por que una persona me ayude es ya el padre de mi hijo? No lo entiendo", se cuestiona. María del Mar cree que hay "celos" o "envidia" detrás de la apuesta de que Pepe sea el padre de José Luis.