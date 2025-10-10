Maribel Domínguez busca a sus hermanos para conocer más información de su padre biológico

Twin Melody enseñan un viral baile a Jorge Javier Vázquez para celebrar los 300 programas de 'El diario de Jorge': así ha sido el momentazo

Compartir







Maribel acude hasta 'El diario de Jorge' con el objetivo de descubrir cómo era su padre. Lleva 70 años buscando más información y el programa ha conseguido hablar con un familiar que podría resolver sus dudas sobre su padre y familia paterna.

Él abandonó a su madre cuando ella estaba embarazada de cuatro meses. solo sabe que Fernando, su padre ha fallecido y que tiene cuatro hermanos de padre. El programa, se ha encargado de investigar a fondo para ayudar a Maribel y lo hizo a través de un vídeo preparado por nuestra protagonista: "Hola, soy Maribel Domínguez Gómez, estoy buscando a mis hermanos biológicos por parte de padre. Yo ya sé mi padre falleció. Mi padre se llamaba Fernando Chamorros Ávila, natural de Salvaleón, y vaya, que mi madre nunca jamás lo volvió a ver. Me encantaría conocer a mis hermanos".

Jorge Javier se sienta al lado de Maribel para recordarle que han recibido varias llamadas y el equipo ha trabajado para contrastarlas: "El llamamiento ha tenido resultado y tenemos una llamada".

El llamamiento de Maribel Domínguez Gómez

"Muy buenas tardes, soy Miguel Chamorros Ávila, podría ser su primo. Mi madre es Beatriz, mi tío Fernando. Conocí a su padre, estuve 20 días en busca de mi padre y estuve residiendo con él", comienza el presunto familiar. Al escuchar estas palabras, Jorge Javier pregunta a Miguel si era conocedor de la existían de otra hija por parte de Fernando, a lo que él responde que "no, nunca ha salido ese tema ni se ha llegado a conocer. Su padre medía 1,70 más o menos y trabajaba en algo de obra".

Tras esto, Maribel le cuenta los pocos datos que su madre le dio: "Mi madre me contó que trabajaba de albañil y los fines de semana estaba en un bar", sin embargo, él le cuenta que esa información la desconoce por lo que no se lo puede confirmar. Sobre cómo era Fernando, Miguel confiesa que "era un hombre bastante serio, no severo, correcto. Tenía su carácter".

Por último, sobre los hermanos de Maribel, el posible familiar no tiene información por lo que de nuevo, la invitada hace un llamamiento: "Me llamo Maribel Domínguez Gómez, estoy buscando a mi padre biológico. Se llama Fernando Chamorros Ávila. Yo conoció a una tía mía llamada Beatriz Chamorros Ávila, que imagino que ya estará y me dijo que tenía 5 hermanos. También en esa casa había una foto colgada de una chica y mi marido se quedó sorprendido con esa foto, la cual sería una tía mia"