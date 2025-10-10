Logo de telecincotelecinco
Twin Melody enseñan un viral baile a Jorge Javier Vázquez para celebrar los 300 programas de 'El diario de Jorge': así ha sido el momentazo
Twin Melody baila junto a Jorge Javier en la celebración de los 300 programas de 'El diario de Jorge'
'El diario de Jorge' está de celebración. El espacio de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez ha cumplido 300 programas este viernes 10 de octubre. Se conmemora así un largo historial de testimonios reveladores como el de personas que buscan a su familia biológica o el de reencuentros totalmente inesperados tras años sin saber nada.

El momentazo con Twin Melody en plató

Ahora, el programa ha querido celebrarlo a lo grande y para ello, ha contado con Twin Melody, el dúo musical formado por las hermanas gemelas vascas Paula y Aitana. Las jóvenes han aterrizado en el plató con una clara misión: que Jorge Javier se aprenda un baile viral rodeado de varios pasos que siguen el ritmo de la música.

"Somos fans del programa", lanzaban como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Unos bailes movienbro brazos y haciendo gestos que desprenden juventud y alegría han inundado de diversión el plató. ¡No te pierdas el momentazo!

Pero no solo ha habido baile y música en la celebración de los 300 programas. También ha habido ocasión para la pintura, ya que Giorgi, un artista, ha tenido otro claro objetivo al arrancar el programa. Este joven debía pintar un cuadro que resumiese a la perfección lo que significa el espacio. Durante la hora y media que dura el programa, Giorgi ha estado poniendo todo su amor en la obra de arte. Y ha conseguido un resultado fantástico.

Tras terminar con la última historia del programa, Jorge Javier Vázquez se acercaba al cuadro y se quedaba sin palabras. Descubría una pintura que reunía todos los elementos que tiene 'El diario de Jorge': el amor, el desamor, las lágrimas, el sol que hace que se reluzcan las emociones... "Está todo", decía con una sonrisa el televisivo.

