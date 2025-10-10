telecinco.es 10 OCT 2025 - 14:33h.

Fátima se ha sentado en el sofá de inconquistables de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, feliz y deseando de ver sus citas, pero antes, se ha llevado una sorpresa. Juanma, el chico que le gustó del casting de postulantes a conquistadores ha venido a conquistarla.

Fátima se fijó en Juanma entre muchos otros chicos

La soltera inconquistable se fijó en él y Juanma se ha armado de valor para venir a conocerla. Le ha confesado que le gustó mucho saber que le había llamado la atención y le ha contado que tiene 29 años, trabaja como DJ y en el mantenimiento de los campos de fútbol. Suponiendo las dudas que la podían surgir, Juanma se ha adelantado y le ha dicho que es un tipo fiel y que el mundo de la noche nunca le ha supuesto ningún conflicto en pareja.

Aunque a Alejandro no le ha parecido que fuera competencia, sí parece serlo y Fátima ha tenido claro que tenía que sentarse en su bando de conquistadores. Solo puede haber tres conquistadores por cada soltero inconquistable y Fátima no ha tenido más remedio que decirle adiós a Toni.

“Me lo esperaba”, ha asegurado el conquistador más joven de Fátima antes de protagonizar una bonita despedida que a la inconquistable le ha tocado el corazón.

A Fátima no le importaba que Toni sea menor que ella

A la soltera inconquistable Toni le pareció tan mono que le dio igual que fuera mucho más pequeña que ella y tuvo claro que le quería dar una oportunidad en 'El loco amor'.