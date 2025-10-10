Ángela emociona a Marc Kitus con un regalo inesperado: “No me la voy a quitar”
La conquista de Marc Kitus, el soltero inconquistable de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, se ha convertido en toda una montaña rusa de emociones: hemos pasado de los likes del inconquistable en Instagram a una sorpresa que sus conquistadoras no podían ni imaginar.
Aclarado el tema de los likes a la misteriosa chica del audio de Toni, Àngels, la madre de Marc Kitus, ha sido la encargada de tener una mini cita con Cathaysa, la nueva aspirante a postulante a su hijo. La joven de origen peruano, le ha caído fenomenal, pero ha tenido la sensación de que no era el prototipo de su hijo y parece que no se ha equivocado. No te pierdas el divertido momento de Cathaysa conociendo la que podría haber sido su futura suegra.
Ángela sorprende a Marc con un regalo: “Y si algún día…”
A Ángela le ha sentado un poco mal que Marc Kitus no la eligiera para tener cita y le ha dicho que él se lo perdía porque tenía algo que contarle y darle. Sebastián Gallego le ha pedido que no nos dejara así y la conquistadora nos ha contado en plató qué era lo que le había pasado y qué le había llevado a comprarle al inconquistable un regalo que le ha tocado el corazón. El momento ha sido muy bonito y lo puedes ver completo en el vídeo principal.
Marc Kitus no tiene flores para Esther
A Marc le ha encantado la sorpresa de Ángela y ha aprovechado el momento para darles un regalo que había traído para ellas. Esther se ha quedado un poco chafada porque Marc Kitus solo tenía flores para Ángela y Marta, pero ha entendido que el inconquistable no sabía que ella iba a estar en el plató.