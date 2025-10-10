Logo de telecincotelecinco
Ángela emociona a Marc Kitus con un regalo inesperado: “No me la voy a quitar”

Ángela emociona a Marc Kitus con un regalo inesperado: "No me la voy a quitar"
Marc Kitus y Ángela se funden en un bonito abrazo en el set de 'El loco amor'Mediaset Infinity
La conquista de Marc Kitus, el soltero inconquistable de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, se ha convertido en toda una montaña rusa de emociones: hemos pasado de los likes del inconquistable en Instagram a una sorpresa que sus conquistadoras no podían ni imaginar.

Aclarado el tema de los likes a la misteriosa chica del audio de Toni, Àngels, la madre de Marc Kitus, ha sido la encargada de tener una mini cita con Cathaysa, la nueva aspirante a postulante a su hijo. La joven de origen peruano, le ha caído fenomenal, pero ha tenido la sensación de que no era el prototipo de su hijo y parece que no se ha equivocado. No te pierdas el divertido momento de Cathaysa conociendo la que podría haber sido su futura suegra.

Ángela sorprende a Marc con un regalo: “Y si algún día…”

A Ángela le ha sentado un poco mal que Marc Kitus no la eligiera para tener cita y le ha dicho que él se lo perdía porque tenía algo que contarle y darle. Sebastián Gallego le ha pedido que no nos dejara así y la conquistadora nos ha contado en plató qué era lo que le había pasado y qué le había llevado a comprarle al inconquistable un regalo que le ha tocado el corazón. El momento ha sido muy bonito y lo puedes ver completo en el vídeo principal.

Marc Kitus no tiene flores para Esther

A Marc le ha encantado la sorpresa de Ángela y ha aprovechado el momento para darles un regalo que había traído para ellas. Esther se ha quedado un poco chafada porque Marc Kitus solo tenía flores para Ángela y Marta, pero ha entendido que el inconquistable no sabía que ella iba a estar en el plató.

