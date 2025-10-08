telecinco.es 08 OCT 2025 - 15:50h.

Oriana Marzoli se emociona y aconseja a los conquistadores de ‘El loco amor’ aprovechar la oportunidad

La decisión de Alexandra de abandonar el sofá de inconquistables de ‘El loco amor’ ha hecho reflexionar a Oriana Marzoli sobre las historias de amor que nacen en un plató de televisión, algo en lo que ella tiene experiencia, y con una gran emoción nos ha confesado que a ella un programa de amor le ha regalado conocer “al amor de mi vida y lo digo en serio”.

Al ver que Alexandra nos confesaba que su cabeza nunca estuvo centrada en conocer a sus conquistadores en ‘El loco amor’, Oriana Marzoli se sintió un poco “engañada” y ha querido ser sincera con los dos solteros inconquistables y sus conquistadores. Siente que la oportunidad que están teniendo es única y que, igual que hizo ella, deberían entregarse al máximo “Esto tiene algo de especial, yo por lo menos lo he vivido de esa manera. No me arrepiento. Creo que es lo más bonito, desde todas las parejas que he conocido antiguamente, hasta llegar a conocer al que yo creo, de verdad, que es el amor de mi vida y lo digo un poco emocionado porque lo digo en serio, yo creo que es…”.

Con estas emotivas palabras comenzaba Oriana Marzoli su alegato a las historias de amor que surgen en un programa de televisión y que terminaba con una inesperada y preciosa declaración de amor a su novio Facu que no te puedes perder, dale al PLAY.

