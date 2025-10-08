telecinco.es 08 OCT 2025 - 15:11h.

La inconquistable tiene su primera cita con Álex y seduce con la mirada a su nuevo conquistador en ‘El loco amor’

Ya puedes ver todos los programas completo de 'El loco amor' AQUÍ

Compartir







Fátima ha llegado al sofá de inconquistables de ‘El loco amor’ con muchas ganas y así lo ha demostrado en tan solo dos días. Ha protagonizado una buenísima cita de conflicto con Álex y ha conseguido que Alejandro, su nuevo conquistador no le apartara la mirada ni un segundo.

Fátima recuerda por qué le gustó tanto Álex en su primera cita

La soltera inconquistable de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, ha aprovechado su primera cita con Álex para que le recordara cómo se conocieron y qué impidió que quedaran en persona hace un par de años. Poco a poco, Fátima ha ido recordándolo todo y entre ellos ha surgido una conexión muy bonita, no te pierdas el vídeo.

Alejandro y Fátima, ¿Conexión a primera vista?

Tras verle en el casting de postulantes a conquistadores, Fátima tuvo claro que Alejandro tenía algo especial que le gustaba mucho y al conocerle en persona, la sensación ha ido a más. El joven empresario, tiene una empresa de lampistería, es de Platja d´Aro y parece que un serio rival para Álex y Toni, quiénes han visto cómo se miraban muy intensamente.

Fátima se fijó en Alejandro en el casting de conquistadores

La soltera inconquistable se atrevió a ser ella misma la que eligiera a los postulantes a conquistadores que querían encontrar el amor y tuvo claro que tenía que conocer a este joven de Gandía, sin importarle su edad.