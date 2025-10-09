telecinco.es 09 OCT 2025 - 14:55h.

Tony, el conquistador de Fátima, saca a la luz una información sobre Marc que enfada muchísimo hasta a la madre del inconquistable

Dos visitas inesperadas dan un giro a la conquista de Marc Kitus en ‘El loco amor’

Justo cuando estábamos viviendo uno de los momentos más bonitos y emotivos en la conquista de Marc Kitus en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes disfrutar de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, Toni, uno de los conquistadores de Fátima, ha entrado en el set con un audio que lo ha cambiado todo.

Toni estaba nervioso, pero era consciente de que algo así lo tenía que contar porque era un tema delicado para el programa y, sobre todo, que podía afectar mucho a las conquistadoras de Marc Kitus. La expectación era máxima y Sebastián Gallego ha sido el encargado de darle al PLAY para escuchar el audio completo.

¿Quién es la chica de la que hablan en el audio? ¿Está Marc Kitus hablando con otra chica fuera del programa? ¿Han hecho algo más que darse likes? Han sido muchísimas las preguntas que han asaltado a las conquistadoras de Marc, quién se ha quedado un poco en shock porque no sabía muy bien de quién le estaban hablando.

Mientras que Marc pensaba, sus chicas le pedían explicaciones y su madre se molestaba “Que venga aquí y lo cuente todo”. Todo el mundo quería conocer los detalles de la historia y el soltero inconquistable ha decidido poner su móvil en manos del presentador para aclarar todo tipo de dudas.

Marc no ha tenido ningún problema en que viéramos una conversación que mantuvo por redes sociales con una chica llamada Sara, que conoció antes de ser inconquistable, y a la que le dijo que entrara a conquistarle. A sus chicas no les ha hecho ninguna gracia, pero no parecía haber nada malo en la conversación que ha leído Sebastián Gallego y que puedes ver completa en el vídeo.

Toni suelta la bomba: “Sara no es la chica que se menciona en el audio”

Cuando parecía que todo se estaba solucionando, Toni ha pedido la palabra para dejar claro que la chica a la que se referían en el audio no era Sara y que él, no había hablado de conversaciones, solo de likes. Una información que ha dado un giro inesperado a la situación, que ha revolucionado a sus conquistadoras y ante la que hemos tenido que… “Seguir grabando” (Descubre quién es la misteriosa chica en el vídeo principal).