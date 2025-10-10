El percance de un concursante con un ministro muy importante deja sorprendido a Eugeni Alemany

'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Héctor Alarcia

Eugeni Alemany da la bienvenida a un nuevo programa de 'Agárrate al sillón' con nuestro campeón, Héctor Alarcia, que ya ha superado la barrera de los 50.000 euros de bote y la llegada de seis nuevos concursantes dispuestos a darlo todo por conseguir el preciado sillón que reparte dinero.

Antonio ha sido el primer participante en entrar al plató del programa, es farmacéutico y tiene el remedio para ganar a dueño del sillón. Luego presentaba a Ana, cuyo sueño es recorrer el desierto en un Seat Panda. Después aparecía Agustí, un cartero que reparte conocimiento en 'Agárrate al sillón'. Luego descubríamos a Raquel, es carnicera y viene dispuesta a ganar. A continuación entraba Fernando, un policía con dos retos, conseguir el sillón y casarse. Por último, aparecía Sara, que no es capaz de estar en silencio ni debajo del agua.

Durante el turno de Fernando, Eugeni Alemany preguntaba al concursante sobre si de verdad ha llegado a ser escolta de un ministro muy importante. Fernando respondía que es cierto y explicaba: "No puedo decir de cuál, pero era de un ministerio relacionado con la seguridad".

A continuación, el concursante aprovechó el tema para confesar un percance que tuvo con él: "Yo iba de escolta con él y tenía el asiento abatido. Le di al botón para moverlo hacia delante, y justo en ese momento mi compañero aceleró, así que el asiento se fue hacia atrás. Le pillé el pie al ministro y no se lo tomó muy bien".