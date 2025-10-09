Seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Héctor Alarcia visitan 'Agárrate al sillón'

El motivo por el que Eugeni Alemany ha tenido que pedir disculpas en 'Agárrate al sillón': "La he liado un poco"

Compartir







'Agárrate al sillón' arranca una tarde más en Telecinco con el recibimiento de seis nuevos concursantes y la entrada en plató de Héctor Alarcia, actual campeón del programa, tras vencer a Rafa Castaño. El participante ya acumula 13 victorias y un bote de 47.100 euros, ¿logrará superar hoy los 50.000? Además, el campeón, antes de comenzar con el juego desvelaba, que es fan de los comics y que los colecciona.

El primer participante en entrar ha sido Marta, experta en perfumes que busca un nuevo aroma, el del triunfo. Después aparecía Roberto, que pasó de opositor a DJ y con una parada en el plató de 'Agárrate al sillón'. Luego descubríamos a Noelia, que visita el programa para cumplir el deseo de sus hijos, tener una piscina. A continuación entraba Adrián, un coleccionista empedernido que también quiere coleccionar premios.

La penúltima concursante es Rocío y se define como un puesto de chucherías, ya que tiene y sabe de todo. Finalmente, el último en entrar era Jesús, un superviviente lleno de pasión que quiere a toda costa el sillón.

Un duelo final de infarto

Tras las preguntas del programa, Marta con 27 puntos era la concursante con más puntuación que tenía la oportunidad de participar en el duelo final contra Héctor Alarcia. Después de responder cada uno de los concursantes a las preguntas finales, tocaba contar los puntos obtenidos. Héctor Alarcia alcanzaba 28 puntos y Marta se quedaba en 20 puntos.

Con este resultado, el campeón del programa en este momento, lograba sumar 6.000 euros. Tras sumar esta cantidad a su dinero acumulado, Héctor Alarcia supera la barrera de los 50.000 euros con un total de 53.100 euros.