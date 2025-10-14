Logo de telecincotelecinco
Una concursante apneísta acepta el reto de Eugeni Alemany y responde a sus preguntas sin respirar: "Tápate la nariz"

Eugeni Alemany da la bienvenida a un nuevo y divertido programa de 'Agárrate al sillón'. Seis intrépidos concursantes visitan el concurso para intentar vencer al campeón hasta el momento, Héctor Alarcia, que ya lleva acumuladas 16 victorias 64.200 euros.

El primer concursante en entrar al plató del programa es Santi, un funcionario de altura y es que mide casi dos metros. Luego hemos descubierto a Amparo, una abogada dispuesta a ponérselo muy difícil al campeón.

Acto seguido, conocíamos a Pablo, veterinario y que siempre quiere dar su opinión. Después entraba Nerea, profesora y escaladora, su objetivo trepar a la cima y conseguir el sillón. Por último, se colocaban en sus puestos, Nacho, mitad curioso y mitad tímido, y María, especialista en bailar y en pasárselo bien.

Durante las primeras preguntas del programa, conocíamos más a fondo a Nerea, que confesaba ser muy acuática y apneista. Este dato llamaba la atención de Eugeni Alemany y preguntaba a la concursante cuánto tiempo ha aguantado sin respirar debajo de agua. "Mi récord de profundidad son 17 metros y de tiempo 3 minutos y 4 segundos", afirmaba Nerea.

Estas marcas provocaban que al presentador se le ocurriese un reto, que la concursante respondiese a sus preguntas sin respirar: "Hablas pero que no entre el aire, sino que salga solo, tápate la nariz", decía Alemany. Nerea aceptaba el reto sin pensárselo dos veces y conseguía acertar las cuestiones planteadas por el programa sin respirar.

