'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Héctor Alarcia

Tarde de infarto en ‘Agárrate al sillón': Héctor Alarcia empata con un concursante durante el duelo final

Eugeni Alemany da la bienvenida a un nuevo y divertido programa de 'Agárrate al sillón'. Seis intrépidos concursantes visitan el concurso para intentar vencer al campeón hasta el momento, Héctor Alarcia, que ya lleva acumuladas 16 victorias y 64.200 euros.

El primer concursante en entrar al plató del programa es Santi, un funcionario de altura y es que mide casi dos metros. Luego hemos descubierto a Amparo, una abogada dispuesta a ponérselo muy difícil al campeón.

Acto seguido, conocíamos a Pablo, veterinario y que siempre quiere dar su opinión. Después entraba Nerea, profesora y escaladora, su objetivo trepar a la cima y conseguir el sillón. Por último, se colocaban en sus puestos, Nacho, mitad curioso y mitad tímido, y María, especialista en bailar y en pasárselo bien.

Durante las primeras preguntas del programa, conocíamos más a fondo a Nerea, que confesaba ser muy acuática y apneista. Este dato llamaba la atención de Eugeni Alemany y preguntaba a la concursante cuánto tiempo ha aguantado sin respirar debajo de agua. "Mi récord de profundidad son 17 metros y de tiempo 3 minutos y 4 segundos", afirmaba Nerea.

Estas marcas provocaban que al presentador se le ocurriese un reto, que la concursante respondiese a sus preguntas sin respirar: "Hablas pero que no entre el aire, sino que salga solo, tápate la nariz", decía Alemany. Nerea aceptaba el reto sin pensárselo dos veces y conseguía acertar las cuestiones planteadas por el programa sin respirar.