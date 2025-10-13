Logo de telecincotelecinco
Tarde de infarto en ‘Agárrate al sillón': Héctor Alarcia empata con un concursante durante el duelo final

Héctor Alarcia y Luisfer durante el duelo finaltelecinco.es
'Agárrate al sillón' aterriza una tarde más en Telecinco con la participación de seis nuevos concursantes dispuestos a levantar a Héctor Alarcia de su sillón y comenzar a ganar mucho dinero. Hay que recordar, que el campeón del concurso ya lleva 15 victorias y un bote acumulado de 57.900 euros.

La primera participante en entrar al plató ha sido Paloma, canta en una banda de música y viene directa a por el sillón. Luego veíamos a Juanjo, madrileño de adopción, pero cartagenero de corazón. Después descubríamos a María, periodista deportiva especializada en el mundo del motor, que viene para ocupar la pole.

A continuación, recién llegado de Sevilla aparecía Adrián, un agente de seguros dispuesto a cubrir los riesgos de enfrentarse a Héctor Alarcia. Después entraba en el plató Montse, es analista táctica de fútbol y en la próxima jugada va a por el sillón. Por último, descubríamos a Luisfer, un amante de la naturaleza que solo busca las raíces del sillón del programa.

Después de las preguntas del programa, Luisfer conseguía acumular la mayor cantidad de puntos y accedía al duelo final contra Héctor Alarcia. Tras registrar las respuestas del programa, su recuento sorprendía a todos con un gran empate entre Héctor y Luisfer a 21 puntos.

Sin embargo, las normas de 'Agárrate al sillón' son claras en caso de empate, el campeón es el que elige. "Yo quiero quedarme con el sillón", afirmaba Héctor Alarcia y así se aseguraba su puesto en el concurso.

