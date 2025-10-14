Reme lanza un mensaje a todo aquel que dude en tener una relación por la diferencia de edad tras pedirle matrimonio su pareja

Reme, de 67 años, viene desde el pueblo valenciano de Paterna a 'El diario de Jorge' sin saber que hoy tendrá que tomar una decisión que marcará su futuro con su pareja.

Actualmente se encuentra "feliz" porque lleva casi seis años en una relación que le hace sentir "tranquila". Lo conoció un año después de quedarse viuda y, según le cuenta a Jorge Javier, no fue un flechazo pues a ella le costó un poquito iniciar su andadura juntos por un motivo: "La diferencia de edad me echaba para atrás".

La invitada le saca 20 años a su pareja y esto le hacía rechazarlo y pedirle que no se volvieran a ver. Sin embargo, el empeño de José Luis cameló poco a poco a Reme. Hoy, su pareja quiere pedirle matrimonio, momento que aprovecha la misma para lanzar un alegato a favor de las relaciones con diferencia de edad.

La emotiva pedida de matrimonio de José Luis a Reme

Empieza a sonar 'Solo te pido' de Manolo Escobar y Reme la reconoce al instante porque es su canción favorita y la suele escuchar en casa muy a menudo. Lo que ella no sabía es que esta era solo una señal para que se reprodujera el mensaje que tenía grabado su pareja: "Solo te pido que no dejes de quererme, solo te pido que sigamos recorriendo el mundo, solo te pido que sigas sonriendo cuando me veas... Solo te pido una cosa más".

Es en este momento cuando José Luis aparece junto a un ramo de rosas azules en el plató cantando a pleno pulmón esta romántica canción. Una vez concluye, se arrodilla abriendo una cajita donde guarda un anillo: "Reme, ¿quieres casarte conmigo?". "Por mí sabes que sí, José", le contesta una ilusionada invitada.

El alegato de Reme a favor de las relaciones con diferencia de edad

Jorge Javier le pide a Reme que envíe un mensaje a todo aquel que esté pasando por la misma situación que ella vivió y que se esté replanteando tener una relación con el amor de su vida por miedo a esa diferencia de edad: "Quiero decirles que se dejen llevar que la vida es solo una, es corta y es muy bonita".