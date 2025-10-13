Miguel Salazar Madrid, 13 OCT 2025 - 20:31h.

Carmen se verá por primera vez en persona desde los 5 años con su hermana María del Mar

Explota la tensión familiar: la hermana de María del Mar carga contra ella antes de conocer la tercera prueba de ADN

En mitad de las tensiones por los resultados del test de ADN de Pepe, el padrino de José Luis -el hombre que está buscando a su padre biológico-, se ha producido un momento totalmente inesperado con la llamada de una persona que ha decidido aparecer en 2025.

Se trata de Carmen, una hermana secreta de María del Mar, madre de José Luis, que ha dejado atónitos a todos. Jorge Javier Vázquez, presentador del espacio de Telecinco, ya avisaba que el mensaje les iba a generar un 'shock'. "Tengo que comunicar algo muy importante que afecta a María del Mar y a tu hermana Susana. Nuestros compañeros de redacción han recibido una llamada de alguien que es muy importante", aseguraba como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El mensaje decía así: 'hola, me llamo Carmen, antes me llamaba Ovidia, que fue el nombre que me pusieron mis padres. A María del Mar no la veo desde que tenía cinco años. Y a Susana no la conozco. Me encantaría reencontrarme con ellas'.

Carmen, hermana desaparecida de María del Mar: "Me hizo la vida imposible"

Tras ello, se producía un momento de sorpresa y alucine total. María del Mar se emocionaba. "Es la hija de mi padre, que en paz descanse", comentaba. Susana, desde una salita fuera del plató, también lloraba a lágrima viva. "La hemos estado buscando por redes sociales y nunca hemos dado con ella", compartía esta.

María del Mar relataba que a su hermana la conoce "desde que nació" y que por varios "motivos" se la llevó "su madre" y "desapareció". "Desde entonces no supe nada más de ella", cuenta. Carmen entraba en directo por llamada telefónica. "Lo primero que quiero decirte es que te he estado buscando porque nuestro padre quería que te pudiera apoyar y me alegro mucho de oírte y a ver si pronto nos podemos ver", le decía María del Mar.

Carmen, por su parte, no dudaba en ser sincera. "Estoy bien... es muy duro Jorge. Ella me ha hecho la vida imposible", agregaba. "No me acuerdo mucho, pero yo vivía con mi madre pero iba a ver a mi padre y a María del Mar porque vivía con nosotros y me cuesta verla", puntualiza Carmen.