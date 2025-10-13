María del Mar y su hijo José regresan al programa en busca del padre de él, pero la irrupción de Susana, su hermana, desata un enfrentamiento cargado de reproches

Así comenzó todo: una llamada vuelve a reabrir la incógnita sobre su padre biológico: solo una prueba de ADN tiene la verdad

El plató de ‘El Diario de Jorge’ volvió a convertirse en el epicentro de la emoción y la tensión. María del Mar y su hijo José regresaban al programa para intentar, una vez más, descubrir quién es el verdadero padre de él. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado: el padrino de José, Pepe, será quien se someta a la nueva prueba de ADN.

Lo más sorprendente es que fue Susana, la hermana de María del Mar, quien lanzó esa posibilidad. Las hermanas no se hablan desde hace años y su reencuentro, aunque a distancia, prometía ser explosivo.

“Ella no es mi familia, solo lleva mi sangre”

Desde el primer minuto, la tensión se palpaba en el ambiente. Jorge Javier saludaba a Susana y a su hijo Jesús, conocido como El Canele, pero el gesto de ella lo decía todo: venía enfadada y dispuesta a todo.

“Todo lo que están diciendo es mentira. Ella no es mi familia. Solo lo es porque lleva mi sangre, pero no siento amor por ella”, declaró tajante.

María del Mar escuchaba desde el plató, visiblemente afectada. “Esa persona no quiere a nadie”, respondía su hermana, mientras su hijo la respaldaba.

¿Pepe, el padrino, podría ser el padre?

El momento clave llegó cuando Susana insinuó que Pepe, el padrino de José, podría ser su verdadero padre. “Un padrino puede hacer regalos, pero no estar tan pendiente… algo hay ahí”, soltó entre insinuaciones.

La afirmación cayó como una bomba en el plató. María del Mar, indignada, respondía desde su sitio: “Estamos aquí para encontrar al padre, no para inventar historias”, dijo con la voz entrecortada.

Primos enfrentados en directo

La tensión también salpicó a la siguiente generación. José y Jesús, los hijos de las dos hermanas, acabaron discutiendo en pleno programa.

“Siempre hemos estado separados por culpa de las madres”, lamentaba José, intentando poner calma. Pero los reproches se multiplicaron. Se mencionaron favores del pasado, rencillas familiares y acusaciones cruzadas sobre quién había mentido y quién no.

El punto más tenso llegó cuando Susana lanzó la frase más dura de la tarde: “Ella no sabe ni quién es el padre. Algo oscuro oculta, ya te lo digo yo". María del Mar rompía su silencio: “Aquí estamos para encontrar al padre, no para remover el pasado”.

Tres pruebas de ADN... y un misterio que continúa

Jorge Javier interrumpía la discusión para recordar que estaban pendiente de una prueba: esta será la tercera prueba de ADN en esta historia. ¿Será Pepe, el padrino, el verdadero padre de José?

Antes de terminar el programa, el presentador de ‘El diario de Jorge’ recibía el sobre con el esperado resultado de la prueba de ADN que se había realizado Pepe, el padrino de José, y leía el esperado resultado en directo.

“Es uno de los casos más complicados de ADN desde que empezamos el programa”, advertía Jorge Javier.

“Obtenidas y analizadas las muestras biológicas del paciente José Luis García. Y de su supuesto padre, Pepe Sánchez Gómez Valero, Pepe Sánchez Gómez Valero, el test de ADN determina que José Luis no es hijo de Pepe”, leía el presentador mientras María del Mar y sus hijos saltaban de alegría y lo celebraban reprochando el resultado a su hermana Susana que atendía al resultado desde una salita del programa.

Una llamada desata un giro inesperado

En pleno ambiente de tensión por los inminentes resultados de la prueba de ADN de Pepe, el programa vivió un giro completamente inesperado por todos.

Una llamada telefónica irrumpió en directo y dejó sin palabras a todos los presentes: Carmen, una mujer que asegura ser la hermana secreta de María del Mar, desatando un auténtico terremoto emocional en el plató.

Jorge Javier Vázquez ya lo adelantaba momentos antes: “Lo que vais a escuchar os va a dejar en shock”.