¡Spoiler en directo! Una concursante sufre un lapsus y desvela en voz alta la respuesta en 'Agárrate al sillón'

'Agárrate al sillón' aterriza una tarde más en Telecinco con la llegada de seis nuevos concursantes con ganas de ganar dinero y arrebatar el sillón a Héctor Alarcia. El campeón del programa lleva ya 17 victorias y un bote acumulado de 69.900 euros.

En el programa de hoy, los nuevos contrincantes de Héctor Alarcia son muy variopintos. El primero en entrar al plató ha sido Miguel, un surfero de Benalmádena y tapicero de profesión, que quiere el sillón a toda costa. Luego conocíamos a Sara, madre de tres hijos, acostumbrada a competir y a ganar. Después aparecía Jorge, un actor que se suele montar sus propias películas.

Acto seguido entraba Lourdes, una concursante valiente que está en un punto de su vida que nada le frena. Más tarde descubríamos a Iker, profesor de pádel y experto en pasar la pelota y quedarse con el dinero y, por último, Mari Carmen, vive al día, le encanta conducir y quiere el sillón del programa.

Así ha sido el divertido lapsus de una concursante

El momentazo del programa y más divertido se producía durante las preguntas grupales. Ante la cuestión, sobre qué cantante te dice que brillas como "Firework" en una de sus canciones más famosas. Mari Carmen se olvidaba de escribirla y revelaba en voz alta la respuesta: "Katy Perry". Eugeni Alemany se quedaba sin palabras y exclamaba: "¡Pero Mari Carmen!", mientras el plató entero aplaudía.

A continuación, el presentador se acercaba a la concursante tras su error y señalaba: "Yo sabía que tú y yo íbamos a tener flechazo. Lo has dicho en voz alta y tus compañeros te han escuchado. También es verdad que creo que tus compañeros ya lo tenían escrito". Finalmente, Eugeni Alemany daba por válida la respuesta ante el accidental lapsus de Mari Carmen.