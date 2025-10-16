Javier Llano desvela los primeros detalles de la nueva gira de 'La Oreja de Van Gogh'

El periodista y miembro de la academia de música de España ha entrado en directo en 'Vamos a ver'

La intrahistoria del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: secretismo, un lugar y un cambio vital

Después de 18 años, Amaia Montero ha regresado oficialmente a La Oreja de Van Gogh. La cantante vuelve a ponerse al frente del grupo un año después de la salida de Leire Martínez. Así lo anunciaron este miércoles a través de un comunicado. Javier Llano, periodista y miembro de la academia de música de España, ha entrado en directo en 'Vamos a ver' para darnos todos los detalles de los últimos movimientos de la banda.

En primer lugar, el experto ha comenzado valorando el regreso de Amaia: "La esencia sigue ahí. Creo que todos debemos mantenernos al margen. Yo creo que hay que pedir respeto por las tres partes, y ahora son dos partes, porque Amaia ha vuelto a su grupo original, y yo creo que hay que pedir respeto, tranquilidad y disfrutar de la música de Leire, que está en un momento fenomenal, y de La Oreja, que nos ha abierto unas ilusiones de cara a esa gira que se va a anunciar próximamente".

Los precios de las entradas

Momentos después, Javier Llano se ha pronunciado acerca de los rumores que aseguran que las entradas de los próximos conciertos de la banda podrían costar "un ojo de la cara": "No, yo creo que nos gusta hablar por hablar. Conociendo al grupo, conociendo a su entorno, que es un entorno normal, quiero decir que sobre todo ellos van a girar, en principio, en pabellones, en unas arenas grandes, pero no en el Metropolitano o en campos de fútbol", ha comenzado.

"Los costes de producción establecerán los precios de las entradas, que serán parecidos o muy similares a las grandes giras de artistas españoles que ha habido en los últimos tiempos", ha asegurado acerca del aspecto económico.