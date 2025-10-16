Ana Rosa Quintana: "Somos los campeones de la decencia. Con un par"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana: "Si Ábalos entra en contradicciones podrían salir a la luz irregularidades contables de Ferraz"

Compartir







Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora. Buenos días, en el que un día más ha hecho referencia a los casos de corrupción que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez.

Ana Rosa Quintana ha arrancado: "Campeones en decencia. Según el UNO, es decir, el presidente, somos los number one de Europa en el ránking de decencia. Asegura Pedro Sánchez sin que se le descosa la americana que todo lo demás son bulos. Es un bulo que estén imputados su mujer, su hermano, su fiscal general, y sus dos secretarios de organización. Ábalos se libró por los pelos ayer de entrar en prisión pero el juez muestra su "estupor" porque siga siendo diputado un señor que tenía en su armario fajos de lechugas. Hoy le toca el turno en el Supremo a Koldo García, que en su día custodió los avales de Sánchez para las primarias del PSOE. Sánchez definía a Koldo en 2014 como el "socialismo de raíz, un inagotable aizkolari contra las injusticias, un ejemplo para la militancia".

Ana Rosa Quintana: "Debe tratarse de un ránking elaborado por el CIS"

La presentadora ha continuado: "Once años después y tras miles de grabaciones hablando de chistorras, señoritas, fajos de billetes con gomas elásticas en cajas de folios y bolsas de basura encabezamos el ránking de decencia de los países civilizados. Debe tratarse de un ránking elaborado por el CIS. Según la RAE, decencia es "aseo, compostura, recato, honestidad y modestia". Ahora que el Gobierno también quiere colonizar la RAE la definición será la siguiente en el nuevo diccionario sanchismo-español, español-sanchismo. Decencia, dos puntos: "Pedro Sánchez Pérez-Castejón". La definición de bulo será: "Prensa crítica, fachosfera, jueces".

Para finalizar, Ana Rosa ha dicho: "Las mentiras pasarán a definirse como cambios de opinión. La amnistía pasará a llamarse alivio penal, fugado se definirá como persona fuera del país, y sobres con dinero pasarán a denominarse gastos de representación. Mientras reforman el diccionario, Carmen Pano se ratifica en que llevó a Ferraz 90.000 eurillos en pagos de representación. En la realidad paralela, la gente se enfrenta al incremento de la factura de la luz por el apagón, el hachazo a los autónomos, el estancamiento de los salarios, el problema de la vivienda y la subida de la cesta de la compra un 38% desde que Sánchez llegó al poder. Solo los huevos han subido un 66%. Pero somos los campeones de la decencia. Con un par".