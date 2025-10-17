Ana Carrillo 17 OCT 2025 - 18:08h.

El finalista de 'Supervivientes All Stars' ha revelado qué piensa sobre la pareja de baile de su novia, Tania Medina

Alejandro Nieto contesta a Julia Gómez Cora después de llamarle ''celoso'': ''Lo he pasado muy mal''

Compartir







Tania Medina se ha convertido en una de las favoritas para el jurado de 'Bailando con las estrellas', que siempre le dan puntuaciones muy altas y elogian sus bailes junto al bailarín David Díaz, al que la audiencia conoce porque en la anterior edición fue la pareja de baile de Jonan Wiergo y juntos llegaron a la final, en la que finalmente se hizo con la victoria María Isabel.

En las redes sociales, los seguidores del formato se han preguntado mucho qué opinión tendrá Alejandro Nieto, novio de la canaria, del bailarín y de la conexión que tienen. Como sabe que existe esa duda, el finalista de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' se ha cansado y ha decidido revelar que le cae genial David Díaz y que lo considera un gran profesional.

"A Tania le quiero decir que lo hace súper bien y que estoy muy orgulloso, y que tiene al lado a un profesional como la copa de un pino como es David, que es una bellísima persona, es un tío súper bueno", ha comentado en sus stories el andaluz, que le ha pedido a sus seguidores que no le "metan caña" en redes al bailarín: "Es que el tiene una forma de ser que creo que no la cogéis, pero es un tío fantástico, que yo he tenido el placer de conocerlo".

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Gran Hermano VIP' ha asegurado que cree que Tania Medina y David Díaz se pueden hacer con la victoria en esta segunda edición: "La gente sabe que Tania lo hace de lujo, si es por el apoyo de la gente va a ganar porque lo hace muy bien".